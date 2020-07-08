Mutluluktan uçuyorlar

ÜÇ ÇOCUK BABASI Josh Brolin, Kathryn Boyd ile üçüncü evliliğini yaptı. İlk kez 1998 ile 1994 yılları arasında Alice Adair ile evli olan Brolin, 2004 ile 2013 arasında da Diane Lane ile evliydi. Brolin'in bu evliliklerinden üç tane çocuğu bulunuyor.