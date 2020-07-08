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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 08 Temmuz 2020 - 09:31,

Mutluluktan uçuyorlar

İkinci bebeklerini bekleyen ünlü çift alışveriş turunda böyle görüntülendi.

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1ALIŞVERİŞ TURU
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ALIŞVERİŞ TURU

İkinci kez bebek sahibi olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, genç eşiyle birlikte çıktığı alışverişte böyle görüntülendi.

Fotoğraflar: Backgrid USA

2İKİNCİ BEBEK GELİYOR
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İKİNCİ BEBEK GELİYOR

52 yaşındaki oyuncu Josh Brolin ile 32 yaşındaki eşi Kathryn Boyd, ikinci bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor. Çift, önceki gün de Malibu'da çıktıkları alışverişte objektiflere takıldı.

3ELİNİ EŞİNİN KARNINA KOYDU
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ELİNİ EŞİNİN KARNINA KOYDU

Küçük çocukları da yanlarında olan çift bir ara otoparkta romantik anlar yaşadı. Elini hamile eşinin karnına koyan Brolin'e eşi onun yanağını okşayarak karşılık verdi.

4SEVGİ ÖPÜCÜĞÜ
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SEVGİ ÖPÜCÜĞÜ

Çift sonra da birbirlerinin dudaklarına öpücük kondurdu.

5ÜÇ ÇOCUK BABASI
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ÜÇ ÇOCUK BABASI

Josh Brolin, Kathryn Boyd ile üçüncü evliliğini yaptı. İlk kez 1998 ile 1994 yılları arasında Alice Adair ile evli olan Brolin, 2004 ile 2013 arasında da Diane Lane ile evliydi. Brolin'in bu evliliklerinden üç tane çocuğu bulunuyor.

6BOYDUN İLK EVLİLİĞİ
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BOYD'UN İLK EVLİLİĞİ

Eşi Boyd ise Brolin ile ilk evliliğini yaptı ve şimdi de ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.

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