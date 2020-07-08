Mutluluktan uçuyorlar

İkinci bebeklerini bekleyen ünlü çift alışveriş turunda böyle görüntülendi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
ALIŞVERİŞ TURU
İkinci kez bebek sahibi olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, genç eşiyle birlikte çıktığı alışverişte böyle görüntülendi.
Fotoğraflar: Backgrid USA
2
Abone Ol
İKİNCİ BEBEK GELİYOR
52 yaşındaki oyuncu Josh Brolin ile 32 yaşındaki eşi Kathryn Boyd, ikinci bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor. Çift, önceki gün de Malibu'da çıktıkları alışverişte objektiflere takıldı.
3
Abone Ol
ELİNİ EŞİNİN KARNINA KOYDU
Küçük çocukları da yanlarında olan çift bir ara otoparkta romantik anlar yaşadı. Elini hamile eşinin karnına koyan Brolin'e eşi onun yanağını okşayarak karşılık verdi.
4
Abone Ol
SEVGİ ÖPÜCÜĞÜ
Çift sonra da birbirlerinin dudaklarına öpücük kondurdu.
5
Abone Ol
ÜÇ ÇOCUK BABASI
Josh Brolin, Kathryn Boyd ile üçüncü evliliğini yaptı. İlk kez 1998 ile 1994 yılları arasında Alice Adair ile evli olan Brolin, 2004 ile 2013 arasında da Diane Lane ile evliydi. Brolin'in bu evliliklerinden üç tane çocuğu bulunuyor.
6
Abone Ol
BOYD'UN İLK EVLİLİĞİ
Eşi Boyd ise Brolin ile ilk evliliğini yaptı ve şimdi de ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.