Mutlu yıllar benim kahverengi gözlü sevgilim

Ünlü oyuncu, karısıyla tanışmasının 26'ncı yılını sosyal medyadan paylaştığı duygusal bir mesajla kutladı.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
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Beyazperdenin en yakışıklı James Bond'larından biri olarak tarihe geçen Pierce Brosnan, karısı Keely Shaye Smith ile tanışmasının yıldönümünde ona olan aşkını duygusal bir sosyal medya mesajıyla ifade etti.
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66 yaşındaki Brosnan, Instagram sayfasınaa eşiyle flört ettikleri ilk dönemde çekilen bir fotoğraflarını koyup "Benim sevgili melek kalpli Keely'im, hayatıma getirdiğin bunca sevgi ve güzellik için, geçen 26 yılı hayatımın en büyük coşkusu yaptığın için teşekkür ederim. Mutlu yıldönümleri benim kahverengi gözlü kızım" mesajı eşliğinde paylaştı.
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Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith, uzun bir flört döneminin ardından 2001 yılında evlendiler. Çiftin bu evlilikten Paris ve Dylan adında iki tane erkek çocuğu oldu.
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İrlandalı oyuncu Pierce Brosnan, ilk evliliğini 1980 ile 1991 yılları arasında Avustralyalı oyuncu Cassandra Harris ile yaptı. Harris, 1991 yılında 43 yaşındayken kanser nedeniyle hayatını kaybetti.
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Pierce Brosnan ile Cassandra Harris'in bu evlilikten Charlotte ve Sean adında iki tane çocuğu oldu. Brosnan, eşi Cassandra'nın eski evliliğinden dünyaya gelen oğlu Christopher'ı da evlat edinip kendi soyadını verdi ve nüfusuna geçirdi.
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Pierce Brosnan ile Cassandra Harris'in bu evlilikten Charlotte ve Sean adında iki tane çocuğu oldu. Brosnan, eşi Cassandra'nın eski evliliğinden dünyaya gelen oğlu Christopher'ı da evlat edinip kendi soyadını verdi ve nüfusuna geçirdi.