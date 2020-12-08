Mustafa Sandal: Sosyolojik bir deneyde miyiz

Mustafa Sandal katıldığı televizyon programında yaptığı koronavirüs açıklamasıyla şaşırttı: “COVID-19 laboratuvar ürünü mü? Hayatımıza bunu kim entegre etti? Sosyolojik bir deneyde miyiz?”
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Mustafa Sandal tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgınıyla ilgili şaşırtıcı açıklamalar yaptı.
2
Abone Ol
Bir televizyon programına katılan ünlü şarkıcı, COVID-19’un laboratuvar ürünü olabileceğini iddia etti: “Bugüne kadar akıllı saatimizden, telefonumuzdan bilgilerimizi topladılar.
3
Abone Ol
Bir tek biyolojik datalarımız eksik kaldı. Onu da elde eden sistem dünya üzerinde büyük bir hakimiyet kuracak.
4
Abone Ol
Acaba COVID-19 da bir laboratuvar ürünü müdür? Yoksa doğal olarak mı ortaya çıktı? Hayatımıza bunu kim entegre etti? Yoksa biz tesadüfen hayatımıza giren virüsü mü yaşıyoruz? Sosyolojik bir deneyde miyiz?”