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Haber Giriş: 08 Aralık 2020 - 07:49 | 

Mustafa Sandal: Sosyolojik bir deneyde miyiz

Mustafa Sandal katıldığı televizyon programında yaptığı koronavirüs açıklamasıyla şaşırttı: “COVID-19 laboratuvar ürünü mü? Hayatımıza bunu kim entegre etti? Sosyolojik bir deneyde miyiz?”

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Mustafa Sandal tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgınıyla ilgili şaşırtıcı açıklamalar yaptı.

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Bir televizyon programına katılan ünlü şarkıcı, COVID-19’un laboratuvar ürünü olabileceğini iddia etti: “Bugüne kadar akıllı saatimizden, telefonumuzdan bilgilerimizi topladılar.

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Bir tek biyolojik datalarımız eksik kaldı. Onu da elde eden sistem dünya üzerinde büyük bir hakimiyet kuracak.

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Acaba COVID-19 da bir laboratuvar ürünü müdür? Yoksa doğal olarak mı ortaya çıktı? Hayatımıza bunu kim entegre etti? Yoksa biz tesadüfen hayatımıza giren virüsü mü yaşıyoruz? Sosyolojik bir deneyde miyiz?”

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