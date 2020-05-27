Mustafa Ceceli: Kenan Doğulu hayatımın dersini verdi
Şarkıcı ve aranjör Mustafa Ceceli evdekal röportajlar serisi için hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’nun konuğu oldu. Müzik kariyerinden hayata dair geniş yelpazede samimi açıklamalarda bulunan Ceceli, “Sanatçıların en çok yakındığı konu ilham konusudur. Sezen Aksu'nun son sardunyalar inanılmaz bir şarkıdır. Bu şarkı beni dondurur” dedi.
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“Ben de bir insanım” diyen Mustafa Ceceli, zaman zaman insanın eşref saati olduğunu ve kendisinin 10 senedir kick boks yaptığını, öfkelendiğinde ise gidip torbayı dövdüğünü söyledi. Sohbetin içerisinde gitarı ile şarkı da söyleyen Mustafa Ceceli’nin çarpıcı sözlerinden satır başları haberin devamında sizlerle…
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Müzik sevmeden yapabileceğiniz bir iş değil... Çok yoğun bir sevgi, bunun için emek ve çalışmak gerekiyor.Sanatçıların en çok yakındığı konu ilham konusudur. Sezen Aksu'nun son sardunyalar inanılmaz bir şarkıdır. Bu şarkı beni dondurur.
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Mustafa Ceceli sadece kulaklara bir müzik ulaştırmıyor. Her birinde birer parmak izi, her birinde ruhundan parçalar görüyoruz.
Bazen Bergen dinliyorum, kimi zaman Müslüm Gürses dinliyorum. Emrah'ın eski şarkılarını dinliyorum. Tarkan dinleyip çocukluğuma gidiyorum. Sonra diyorum ki ne kadar büyük nimet ki şarkılarına hayran olduğum kişilerle birlikte çalışma fırsatım oldu. Örneğin, Tarkan hayran olduğum pop müzik sanatçısı –tek hayran olduğum kişi- onunla ‘firuze’ şarkısında çalışma fırsatım oldu. Dürüst olmak gerekirse benim duygulandığım şarkılar 90’lardır. Mesela Ferda Yarkın’ın ‘Sonuna Kadar’ şarkısı… O şarkıyı 24 saat dinleyebilirim mesela…
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Bizim için yaptığımız işin ticari boyutu da olduğu için şarkıları sadece müzisyen kulağı ile değil halk ve dinleyici kulağı ile de dinlemeye çalışırız ve şuan bakarız: 2020 yılında halk bu şarkıyı dinler mi? Benim dinlediğim bir seste ya da gelen bestelerde aradığım çok nitelikli özellikler yoktur. Önce duyguya bakıyoruz.
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Sadece etten kemikten oluşmuş bir canlı olmadığıma eminim. Bunu fark etmiş durumdayım.
Keşkeyi hayatımdan atalı çok oldu. Keşke dediğin zaman geriye dönüp silebileceğin bir şey var mı? Ders alırım fakat bu dersler ışığında önüme bakarım. Olan olmak zorundadır ve olmuştur. Bir saniye öncesini bile geriye alacak durumda değilim.
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KENAN DOĞULU HAYATIMIN DERSİNİ VERDİ
Bir insan bir şeyi ben yaptım dediğinde kaybetmiştir. Her şey su gibi akıyordu. Korkuyla, kaygıyla, endişeyle hareket etmedim. Ben de bir insanım. Zaman zaman insanın eşref saati oluyor. 10 küsür senedir kick boks yaparım. Ben gider torbayı döverim.
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İlk Kenan Doğulu’nun “Aklım Karıştı” şarkısını yapmıştım. O dönem Ozan Doğulu bana çok önemli bir ders vermişti. “Sen bize ne katacaksın?” diye sormuştu. Türkiye’deki sayılı müzisyenlerden biri 22 yaşındaki bir çocuğa bunu soruyor baktığınızda…
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Yıllar evvel 2007 senesinde Kenan Doğulu’nun festival albümü için stüdyodaydık. Ben ‘Çakkıdı’ şarkısını yapmıştım. Albümün geri kalan tüm aranjmanları Ozan abinindi. Fakat onlarla olan bağım abi kardeş bağı olduğu için stüdyoda albümün tüm aşamasında yer aldım. Çok şey öğrendim orada… O albümde “Ara beni lütfen” diye bir şarkı var. Şarkıyı stüdyoda kaydediyorlardı. Artık vokal kayıtta yapılacaktı. Sevgili Kenan Doğulu geldi ve şarkıyı söylemeye başladı.
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Bir yere takıldı ama söz olarak… Şarkının içinde “İnsan sevdiğine böyle yapar mı?” bölümü vardı hatırlarsanız… O bölüm aslında, “İnsan sevdiğine bunu yapar mı?” şeklindeydi… Ne kadar küçük bir fark değil mi? O sırada Ozan abi dedi ki “bunu yapar mı” akış olarak daha güzel dedi. Bir kelimeyi tartışıyorlar bakın… Kenan Doğulu odadan çıktı ve “ben böyle demek istiyorum çünkü seyirciyi hayal edebiliyorum” dedi.
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Resmen gelecekte şarkıyı yayınladıktan sonra seyirci ile empati yaparak onların vereceği reaksiyonu ölçüyordu. Ben o gün şunu gördüm. Şarkı söylemek, beste yapmak… Herkes her şeyi yapabilir ama yaptığı işe saygı duymak ve ciddiyet tam olarak bu…
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Stresle birlikte sesin nasıl düştüğünü orada gördüm
İlk şarkı söylediğim an 7 Aralık 2007’ydi. Bir konserde playist geldi. “Unutamam” yazıyordu şarkı adında… Sezen Hanım’ı aradım ve "Sezen Hanım hangi tonda söylemek istersiniz" dedim. “Ne söylemesi oğlum? Sen söyleyeceksin. Yavaş yavaş ısındıralım seni…” dedi. Nasıl bir panik yaptım. Sahneye çıktık. Ortaya geldim. Bütün gözler bana bakıyor.
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Sezen Aksu çalmaya alışıksan 10 binlere, 100 binlere çalmaya alışıksın demektir. Ama şarkı söylerken bütün gözlerin sana dikilmesi bambaşka duyguymuş. Ortaya geldim, gözlerimi kapattım. Hiç kımıldamadan, hiç gözümü açmadan şarkıyı söyledim. Nasıl kötü söyledim, nasıl detone oldum anlatamam. Sesin bir numaralı düşmanı sigaradır ama aynı zamanda stres çok büyük faktördür.
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Stresle birlikte sesin nasıl düştüğünü orada gördüm. Hiç nota tutamadım. Hayatımda unutamayacağım anılardan birisi oldu. Sonrasında beni o kadar güzel yetiştirdi ki… Stüdyosunda teknikleri anlattı. Nasıl şarkı söylendiğini, rahmetli Onur Tunç’un kendisine neler kattığını, kendisinin sesinin nasıl geliştiğini tek tek anlattı. Sezen Aksu’ya minnettarım. Kendisini anlatacak ne bir kelimem, ne bir cümlem, yazsam kitabım hiçbiri yetmeyecektir.