Mustafa Ceceli: Kenan Doğulu hayatımın dersini verdi

Bir yere takıldı ama söz olarak… Şarkının içinde “İnsan sevdiğine böyle yapar mı?” bölümü vardı hatırlarsanız… O bölüm aslında, “İnsan sevdiğine bunu yapar mı?” şeklindeydi… Ne kadar küçük bir fark değil mi? O sırada Ozan abi dedi ki “bunu yapar mı” akış olarak daha güzel dedi. Bir kelimeyi tartışıyorlar bakın… Kenan Doğulu odadan çıktı ve “ben böyle demek istiyorum çünkü seyirciyi hayal edebiliyorum” dedi.