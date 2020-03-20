Muhterem Nur kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur’un gerçek adı

Asıl adı Olga olan Muhterem Nur, Manastır şehrinde 1927'de dünyaya geldi. 16 yaşında kendisini doğuran annesini ve kendisini terk eden babasını hiç tanımayan Muhterem Nur "Anne" dediği teyzesi tarafından büyütüldü.Çok küçük yaşlarında ailesinin geri kalanıyla Türkiye'ye göç etti. Yeni nüfus cüzdanıyla adı Aysel Muhterem, soyadı da Kısa oldu. Çocukluğu İstanbul Eyüp'te geçti. İlkokulu Eyüp'te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp'te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu.