Murat Yıldırım: Iman’a ikinci görüşümde evlenme teklif ettim
Kimi tek taş yüzüğü kese kağıdının içine koydu, kimi yollarına gül döktü, kimi de buzulun üstünde kalbinden geçenleri söyledi. Bu evliliklerin bazıları çoktan bitti ama bu teklifler hafızalardan hiç silinmedi.
Hürriyet Hafta Sonu eklerinde ses getiren söyleşilere imza atan Hakan Gence’nin Hürriyet YouTube’daki ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ programına bu hafta Murat Yıldırım konuk oldu. Ünlü oyuncu, 2016 yılında evlendiği eşi Iman Elbani’ye olan aşkını anlattı: “Iman’a ikinci görüşümde evlenme teklif ettim. Bu anlatılacak bir şey değil. Yaşarsın, hissedersin, yıllarca tanıyor gibi sohbet edersin... Benim de hayatımda bir kere oldu.”
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İş dışında kendi kabuğunda olmayı tercih ettiğini belirten Yıldırım, “Film ya da dizi sürecinde değilsem kendi kabuğuma çekilmeyi seviyorum. Unutuyorum her şeyi, organik yaşamaya devam ediyorum” dedi.
Ünlü isim yıllar sonra açıkladı... 7 kez evlenme teklifi etti!
Fettah Can ve Cansu Kurtçu, evliliklerinin 6’ncı yıldönümünü kutladı. Eşiyle el ele poz veren Fettah Can, “İlk 3 yılımız şahaneydi, sonraki 3 yıl çocuklarla daha şahane geçti” dedi.
ŞEBNEM KISAPARMAK - FATİH KISAPARMAK
Şebnem Kısaparmak, eşi Fatih Kısaparmak ile konuk olduğu 'Zahide ile Yetiş Hayata' programında eşinin kendisine nasıl evlilik teklifi ettiği anlattı.
Şebnem Kısaparmak, " Daha tanışalı iki gün olmuştu. Fatih aracını boğaza karşı bir yerde park edip bana " Ben bugüne kadar kimseye seni seviyorum demedim. Benimle evlenir misin" dedi.
Ne yapacağımı şaşırdım. Bugün bile verdiğim cevaptan dolayı utanıyorum. Ben evlilik teklifine sadece “ Ne yapalım yani ”diye cevap verdim. Fatih çok bozuldu , kendisinden özür diliyorum bir kez daha" dedi.
Ne yapacağımı şaşırdım. Bugün bile verdiğim cevaptan dolayı utanıyorum. Ben evlilik teklifine sadece “ Ne yapalım yani ”diye cevap verdim. Fatih çok bozuldu , kendisinden özür diliyorum bir kez daha" dedi.
EMRE BELÖZOĞLU - TUĞBA BELÖZOĞLU
Futbolcu Emre Belözoğlu, 'kuzum' diye hitap ettiği eşine son derece sürprizli ve romantik bir teklifte bulunmuş. Bakın o günü Tuğba Belözoğlu nasıl anlatıyor:
"Emre'nin İngiltere'de oynadığı yıllardı. Beni arayıp sakatlığından dolayı Almanya'ya gideceğini söyledi. Bu arada ben Türkiye'deyim. Emre uçak yolculuğu yaptıktan sonra inandırıcı olma açısından olsa gerek birileriyle Almanca konuşuyordu. Tam da bu sırada zil çaldı.
Kapıyı açtığımda karşımdaki Emre'nin kuzeni Volkan'dı. Volkan Emre'nin yurtdışından kendisine hediye yolladığı ve bunu bana teslim etmesi için geldiğini söyledi. Sonra Emre'nin kuzeni çıktı ve bu sefer cep telefonum çaldı. Volkan bu sefer de birkaç hediyeyi arabada unuttuğunu ve onları almam için aşağı inmemi istedi.
Kapıyı açtığımda karşımdaki Emre'nin kuzeni Volkan'dı. Volkan Emre'nin yurtdışından kendisine hediye yolladığı ve bunu bana teslim etmesi için geldiğini söyledi. Sonra Emre'nin kuzeni çıktı ve bu sefer cep telefonum çaldı. Volkan bu sefer de birkaç hediyeyi arabada unuttuğunu ve onları almam için aşağı inmemi istedi.
Ben de yavaş yavaş apartmanın merdivenlerinden aşağı inerken dairenin kapısının önünden başlayarak apartmanın çıkış kapısına kadar güller döküldüğünü gördüm.Aklıma bir anda Emre geldi ama bunu ihtimal vermiyorum. Neyse apartmanın kapısını açtığımda karşımda boynunda bir yüzük olan "kuzu" ile Emre'yi gördüm."
Kasabalı ve Avcı bir yandan kariyerlerindeki başarılı çıkışı sürdürüyorlar. Bir yandan da mutlu evliliklerini. Çiftin bir de bebeği dünyaya geldi.
Arzum Onan, “Mehmet’in bana evlenme teklif etiğini anlamadım ben. Bitmişti, yüzüme baktı” diyerek aralarında yaşanan anlaşmazlığın altını çizdi ve şöyle devam etti: “Piknik yapmıştık, sepet hazırlamıştım. Dönüş yolunda, arabada, Mehmet başladı anlatmaya. Artık neredeyse vardık, anlayabildiğim cümleler değildi.” Mehmet Aslantuğ ise o an “Ben durdum, kıza derdimi anlatamadım herhalde dedim” diye düşündüğünü söyledi.
YILMAZ ERDOĞAN - BELÇİM BİLGİN
Yılmaz Erdoğan ile arkadaşken de ona aşık olduğunu söyleyen Beçlim Bilgin evlilik teklifini şöyle anlatıyor:
Unutmamış yani o anı. Çeşme de bir tatilde ‘Benimle, elimizin uzandığı her yere iyilik ve güzellik götürmeye var mısın? Benimle evlenir misin?’ diye sordu. Ve coşkulu bir ‘Evet’ yanıtı aldı.
2006 yılında evlenen çift 2018 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
2006 yılında evlenen çift 2018 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
SEMA ŞİMŞEK - BURAK HAKKI
Sema Şimşek ile Burak Hakkı`nın ilk karşılaşmaları meslek gereği katıldıkları bir açılışta gerçekleşti. Sonra bir yıl boyunca hiç görüşmediler. Ta ki Best Model yarışmasına kadar. 10 günlük kamp süresince sabah, akşam olmak üzere defalarca selamlaştı çift. Ama hiç konuşmadılar.
İkisi de Best Model`de birinci seçildi., Ama bu bile yakınlaşmalarını sağlamadı. Yarışma sonrasında defileden defileye karşılaşan Hakkı ve Şimşek arasında zamanla arkadaşlık başladı. 1998 yılında bir defile için gittikleri Moskova`da aralarında sıcaklık oluştu.
Evlilik teklifinin nasıl geldiğini ise bir röportajda Sema Şimşek şöyle anlatmıştı: "Bir gün arabada sinemaya gidiyoruz. Ani bir fren yaptı, bana dönüp `Ben seninle evlenmek istiyorum` dedi. Mutlu çiftin Rüzgar adındaki bebekleri yuvalarını şenlendirdi.
Ancak bu örnek çift de evliliklerini sona erdirdi.
Ancak bu örnek çift de evliliklerini sona erdirdi.