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Haber Giriş: 21 Kasım 2021 - 07:35 | 

Murat Yıldırım: Iman’a ikinci görüşümde evlenme teklif ettim

Kimi tek taş yüzüğü kese kağıdının içine koydu, kimi yollarına gül döktü, kimi de buzulun üstünde kalbinden geçenleri söyledi. Bu evliliklerin bazıları çoktan bitti ama bu teklifler hafızalardan hiç silinmedi.

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Hürriyet Hafta Sonu eklerinde ses getiren söyleşilere imza atan Hakan Gence’nin Hürriyet YouTube’daki ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ programına bu hafta Murat Yıldırım konuk oldu. Ünlü oyuncu, 2016 yılında evlendiği eşi Iman Elbani’ye olan aşkını anlattı: “Iman’a ikinci görüşümde evlenme teklif ettim. Bu anlatılacak bir şey değil. Yaşarsın, hissedersin, yıllarca tanıyor gibi sohbet edersin... Benim de hayatımda bir kere oldu.”
2SINIRLARIM YOKTUR

SINIRLARIM YOKTUR

Hiç sınırları olmadığını da sözlerine ekleyen Murat Yıldırım, “İstanbul’a geldiğimde 18 yaşındaydım. 35 yaşına kadar çılgınlıklarla geçti hayatım. Ama zamanla insan duruluyor. Kendi hayatımda hiç sınırlarım yoktur. Canım ne isterse onu yaparım” diye konuştu.
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İş dışında kendi kabuğunda olmayı tercih ettiğini belirten Yıldırım, “Film ya da dizi sürecinde değilsem kendi kabuğuma çekilmeyi seviyorum. Unutuyorum her şeyi, organik yaşamaya devam ediyorum” dedi.
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Kimi tek taş yüzüğü kese kağıdının içine koydu, kimi yollarına gül döktü, kimi de buzulun üstünde kalbinden geçenleri söyledi. Bu evliliklerin bazıları çoktan bitti ama bu teklifler hafızalardan hiç silinmedi.
5Ünlü isim yıllar sonra açıkladı... 7 kez evlenme teklifi etti

Ünlü isim yıllar sonra açıkladı... 7 kez evlenme teklifi etti!

Fettah Can ve Cansu Kurtçu, evliliklerinin 6’ncı yıldönümünü kutladı. Eşiyle el ele poz veren Fettah Can, “İlk 3 yılımız şahaneydi, sonraki 3 yıl çocuklarla daha şahane geçti” dedi.
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Cansu Kurtçu da Can’dan 7 kez evlenme teklifi aldığını açıkladı: “Fettah sağ olsun bana 7 kere evlenme teklif etti. Yedincide artık evlenelim dedim.”
7DEMET AKALIN - OKAN KURT

DEMET AKALIN - OKAN KURT

Demet Akalın, YouTube’da yayınlanan “Sanane Cihanna” adlı programa konuk oldu.
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Genç kızlara erkekleri evliliğe ikna etmenin tüyolarını veren Akalın, eşi Okan Kurt’u 6 ayda nikâh masasına oturttuğunu söyledi:
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“Okan’ı da alıp karşıma ‘Sen benimle evlenmeyi düşünüyor musun?’ diye sordum. Eveledi, geveledi. O gün ayrıldık. Ertesi gün bana evlenme teklifi etti.”
10EMRE ALTUĞ - ÇAĞLA ŞIKEL

EMRE ALTUĞ - ÇAĞLA ŞIKEL

Şarkıcı Emre Altuğ'un manken Çağla Şıkel'e yaptığı evlilik teklifi benzerine ancak filmlerde rastlanacak türden.
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Ünlü şarkıcı Altuğ, Şıkel’e babasının mezarını ziyarete gittiklerinde evlenme teklif etmiş.
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Babasının doğum günü olan 23 Nisan’da mezar başında evlilik teklifi alan ünlü manken gözyaşlarını tutamayıp, teklife fazla düşünmeden “evet” demiş.
13ŞEBNEM KISAPARMAK - FATİH KISAPARMAK

ŞEBNEM KISAPARMAK - FATİH KISAPARMAK

Şebnem Kısaparmak, eşi Fatih Kısaparmak ile konuk olduğu 'Zahide ile Yetiş Hayata' programında eşinin kendisine nasıl evlilik teklifi ettiği anlattı.
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Şebnem Kısaparmak, " Daha tanışalı iki gün olmuştu. Fatih aracını boğaza karşı bir yerde park edip bana " Ben bugüne kadar kimseye seni seviyorum demedim. Benimle evlenir misin" dedi.

Ne yapacağımı şaşırdım. Bugün bile verdiğim cevaptan dolayı utanıyorum. Ben evlilik teklifine sadece “ Ne yapalım yani ”diye cevap verdim. Fatih çok bozuldu , kendisinden özür diliyorum bir kez daha" dedi.
15EMRE BELÖZOĞLU - TUĞBA BELÖZOĞLU

EMRE BELÖZOĞLU - TUĞBA BELÖZOĞLU

Futbolcu Emre Belözoğlu, 'kuzum' diye hitap ettiği eşine son derece sürprizli ve romantik bir teklifte bulunmuş. Bakın o günü Tuğba Belözoğlu nasıl anlatıyor:
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"Emre'nin İngiltere'de oynadığı yıllardı. Beni arayıp sakatlığından dolayı Almanya'ya gideceğini söyledi. Bu arada ben Türkiye'deyim. Emre uçak yolculuğu yaptıktan sonra inandırıcı olma açısından olsa gerek birileriyle Almanca konuşuyordu. Tam da bu sırada zil çaldı.

Kapıyı açtığımda karşımdaki Emre'nin kuzeni Volkan'dı. Volkan Emre'nin yurtdışından kendisine hediye yolladığı ve bunu bana teslim etmesi için geldiğini söyledi. Sonra Emre'nin kuzeni çıktı ve bu sefer cep telefonum çaldı. Volkan bu sefer de birkaç hediyeyi arabada unuttuğunu ve onları almam için aşağı inmemi istedi.
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Ben de yavaş yavaş apartmanın merdivenlerinden aşağı inerken dairenin kapısının önünden başlayarak apartmanın çıkış kapısına kadar güller döküldüğünü gördüm.Aklıma bir anda Emre geldi ama bunu ihtimal vermiyorum. Neyse apartmanın kapısını açtığımda karşımda boynunda bir yüzük olan "kuzu" ile Emre'yi gördüm."
18SEDEF AVCI - KIVANÇ KASABALI

SEDEF AVCI - KIVANÇ KASABALI

TV'nin güzel yıldızlarından Sedef Avcı ise eşi Kıvanç Kasabalı'dan evlenme teklifi almamış.

Uzun süreli bir ilişkileri olduğu için her şey kendiliğinden gelişmiş.
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Kasabalı ve Avcı bir yandan kariyerlerindeki başarılı çıkışı sürdürüyorlar. Bir yandan da mutlu evliliklerini. Çiftin bir de bebeği dünyaya geldi.
20MEHEMT ASLANTUĞ - ARZUM ONAN

MEHEMT ASLANTUĞ - ARZUM ONAN

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan da konuk olarak katıldıkları Beyaz Show'da evlilik teklifi öykülerini anlatmıştı. İzleyenleri şaşırtan teklifi Onan ve Aslantuğ o günü şöyle anlatmışlardı.
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Arzum Onan, “Mehmet’in bana evlenme teklif etiğini anlamadım ben. Bitmişti, yüzüme baktı” diyerek aralarında yaşanan anlaşmazlığın altını çizdi ve şöyle devam etti: “Piknik yapmıştık, sepet hazırlamıştım. Dönüş yolunda, arabada, Mehmet başladı anlatmaya. Artık neredeyse vardık, anlayabildiğim cümleler değildi.” Mehmet Aslantuğ ise o an “Ben durdum, kıza derdimi anlatamadım herhalde dedim” diye düşündüğünü söyledi.
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Arzum Onan ise anlamamasının nedenini şöyle belirtti: “Soru gibi değildi sorun orada”. Mehmet Aslantuğ ise “Benimle evlenir misin ne kadar katır kutur bir cümledir” diyerek yaptığı evlilik teklifinin aslında ne kadar da kibarca olduğunu vurguladı.
23YILMAZ ERDOĞAN - BELÇİM BİLGİN

YILMAZ ERDOĞAN - BELÇİM BİLGİN

Yılmaz Erdoğan ile arkadaşken de ona aşık olduğunu söyleyen Beçlim Bilgin evlilik teklifini şöyle anlatıyor:
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“Oyunculuk üzerine sohbet ederken birden ‘Ben seninle evleneceğim’ deyip güldü.
O zaman da hayrandım ona ama ‘Bu ünlüler ne acayip ‘ diye düşünmüştüm. Aradan zaman geçip evlenme teklif ettiğinde ise ‘Ben sana dememiş miydim?’ dedi.
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Unutmamış yani o anı. Çeşme de bir tatilde ‘Benimle, elimizin uzandığı her yere iyilik ve güzellik götürmeye var mısın? Benimle evlenir misin?’ diye sordu. Ve coşkulu bir ‘Evet’ yanıtı aldı.

2006 yılında evlenen çift 2018 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
26SEMA ŞİMŞEK - BURAK HAKKI

SEMA ŞİMŞEK - BURAK HAKKI

Sema Şimşek ile Burak Hakkı`nın ilk karşılaşmaları meslek gereği katıldıkları bir açılışta gerçekleşti. Sonra bir yıl boyunca hiç görüşmediler. Ta ki Best Model yarışmasına kadar. 10 günlük kamp süresince sabah, akşam olmak üzere defalarca selamlaştı çift. Ama hiç konuşmadılar.
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İkisi de Best Model`de birinci seçildi., Ama bu bile yakınlaşmalarını sağlamadı. Yarışma sonrasında defileden defileye karşılaşan Hakkı ve Şimşek arasında zamanla arkadaşlık başladı. 1998 yılında bir defile için gittikleri Moskova`da aralarında sıcaklık oluştu.
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Evlilik teklifinin nasıl geldiğini ise bir röportajda Sema Şimşek şöyle anlatmıştı: "Bir gün arabada sinemaya gidiyoruz. Ani bir fren yaptı, bana dönüp `Ben seninle evlenmek istiyorum` dedi. Mutlu çiftin Rüzgar adındaki bebekleri yuvalarını şenlendirdi.

Ancak bu örnek çift de evliliklerini sona erdirdi.
29OKAN BURUK - NİHAN BURUK

OKAN BURUK - NİHAN BURUK

Evlendikten sonra mankenliği bırakan eski model Nihan Akkuş, eşi futbolcu Okan Buruk’tan deniz üstünde evlenme teklifi almış.
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Buruk, ‘Nihan’ adını verdiği teknesiyle çıktığı tatilde, evlilik teklifini denizin üzerinde yapmış.
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Hem tekne süprizi hem de evlilik teklifi Akkuş’u çok mutlu etmiş. Akkuş, evlendikten sonra mesleğine de veda etti.
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