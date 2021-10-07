Murat Başoğlu kimdir? Hastaneden paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi
2017 yılında yeğeni Burcu Başoğlu’yla teknede uygunsuz şekilde görüntülenen ve o olayın ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlayan sunucu-oyuncu Murat Başoğlu’nun hastaneden paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi. Acil ameliyata alınan Murat Başoğlu, son durumu hakkında bilgi verdi. Peki, Murat Başoğlu kimdir?
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Türk sunucu, manken, oyuncu ve iş adamı Murat Başoğlu, 1968 yılında dünyaya geldi. Şebnem Dönmez'le Sabah Şekerleri adlı televizyon programıyla tanınan Başoğlu, çeşitli programlarda sunuculuk yanında oyunculuk ve mankenlik de yaptı. Reklamcılık yanında ve tasarım ürünler üzerine şirketini işletmektedir.
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"Benzemez Kimse Sana" programının 3 defa sunuculuğunu üstlendi. 2015 yılında Çilek kokusu adlı dizide rol aldı. 2017 yılında yeğeni Burcu Başoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
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Murat Başoğlu, Bodrum'da öz yeğeniyle uygunsuz ilişki yaşadığı iddiasıyla, ’hayasızca davranışta bulunmak’ suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etmişti.1 çocuk babası olan Murat Başoğlu eşinden boşanmıştı.