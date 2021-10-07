Murat Başoğlu kimdir? Hastaneden paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi

Türk sunucu, manken, oyuncu ve iş adamı Murat Başoğlu, 1968 yılında dünyaya geldi. Şebnem Dönmez'le Sabah Şekerleri adlı televizyon programıyla tanınan Başoğlu, çeşitli programlarda sunuculuk yanında oyunculuk ve mankenlik de yaptı. Reklamcılık yanında ve tasarım ürünler üzerine şirketini işletmektedir.