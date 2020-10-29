Müdürken işi bıraktı... 5 yılda üretimini 100 kat arttırdı!

Bu hayalini de kuşkonmazla gerçekleştirdiğini anlatan Aksoy, "İstanbul'da tekstil ve gıda sektörlerinde 13 yıl üst yönetici olarak çalıştım. Aklımın bir köşesinde, kurumsal hayatın karmaşasından çıkıp, memleketime dönüp kadın emeğini de işin içerisine aktif şekilde katacak bir üretim modelinin hayalini kuruyordum." dedi.