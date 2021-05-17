Ödül geceleri normale dönüyor: Her ÅŸey eskisi gibi
GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ± yavaÅŸ yavaÅŸ pandemi suskunluÄŸundan kurtulup eski Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± gÃ¼nlerine dÃ¶nmeye baÅŸlÄ±yor. SÄ±kÄ± Ã¶nlemler altÄ±da olsa da yine Ã¼nlÃ¼ler yÄ±lÄ±n Ã¶nemli Ã¶dÃ¼llerinde kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da boy gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±. Ã–nce Oscar derken ÅŸimdi de MTV Sinema ve MÃ¼zik Ã–dÃ¼lleri fiziksel katÄ±lÄ±mla gerÃ§ekleÅŸtirildi. TÃ¶renin sunuculuÄŸunu Leslie Jones Ã¼stlendi.Â
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Los Angeles'ta gerÃ§ekleÅŸtirilen 2021 MTV MÃ¼zik ve Sinema Ã–dÃ¼lleri (MTV Movie & TV Awards) gecesi yine renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere sahne oldu.
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TÃ¶ren alanÄ±na ÅŸÄ±k giysileri iÃ§inde ve maskeli olarak giden Ã¼nlÃ¼ler kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da ise maskelerini Ã§Ä±karÄ±p objektiflere poz verdi. TÃ¶renin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±ndan da objektiflere renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler yansÄ±dÄ±. Ä°ÅŸte MTV Sinema MÃ¼zik Ã–dÃ¼lleri'nin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±ndan ve sahneden renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler.
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Madison Bailey, tÃ¶rene iddialÄ± bir kÄ±yafetle katÄ±ldÄ±. GenÃ§ yÄ±ldÄ±z, tÃ¶ren alanÄ±na giderken ve Ã§Ä±karken maske kullandÄ±. Fakat kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da maskesiz olarak objektif karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.
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Chase Stokes ve Madelyn Cline, rol aldÄ±klarÄ± Outer Banks adlÄ± yapÄ±mdaki bir sahneyle en iyi Ã¶pÃ¼cÃ¼k Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazandÄ±.Â
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Stokes ve Cline, teÅŸekkÃ¼r konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, kendilerine Ã¶dÃ¼l kazandÄ±ran o sahneyi tekrarladÄ±. Bu arada bunun tÃ¶renin bir geleneÄŸi olduÄŸunu, bu Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazanan oyuncularÄ±n kamera karÅŸÄ±sÄ±ndaki o sahneyi bir kez de sahnede tekrarladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.
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TÃ¶renin sunuculuÄŸunu Ã¼stlenen Leslie Jones, aynÄ± zamanda Coming 2 America ile en iyi komedi performansÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼n de sahibi oldu.Â
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Sacha Baron Cohen, tÃ¶rende Komedi DehasÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼ne deÄŸer gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
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Mandy Moore ile Justin Hartley gecede sunuculuk gÃ¶revi Ã¼stlendi.
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Maddison Rae tÃ¶rene iddialÄ± bir kÄ±yafetle katÄ±ldÄ±.
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GenÃ§ yÄ±ldÄ±z, sahnede sunuculuk gÃ¶revi Ã¼stenirken de farklÄ± bir kÄ±yafet giydi.
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Jurnee Smollet tÃ¶renin en ilginÃ§ kÄ±yafetlerinden birini giydi.
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Kathryn Hahn kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da.
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Elizabeth Olsen tÃ¶rende WandaVision'daki performansÄ±yla Ã¶dÃ¼l kazandÄ±.
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Antonia Gentry tÃ¶rende sunuculuk yapan Ã¼nlÃ¼ler arasÄ±ndaydÄ±.
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Rege Jean, Bridgerton adlÄ± dizideki performansÄ±yla en iyi atÄ±lÄ±m yapan aktÃ¶r Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazandÄ±.