Stokes ve Cline, teÅŸekkÃ¼r konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, kendilerine Ã¶dÃ¼l kazandÄ±ran o sahneyi tekrarladÄ±. Bu arada bunun tÃ¶renin bir geleneÄŸi olduÄŸunu, bu Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazanan oyuncularÄ±n kamera karÅŸÄ±sÄ±ndaki o sahneyi bir kez de sahnede tekrarladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.