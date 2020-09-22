Hayal ettiği gibi evlendi: Damada oğlu teslim etti

Sylvie Meis, tören öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "'Evet' demeye hiç bu kadar hazır olmamıştım" diye yazdı. Eski model paylaşımında, hayatının büyük aşkıyla evleneceği bu törenin her saniyesini içine sindireceğini de belirtti.