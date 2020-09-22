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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 22 Eylül 2020 - 10:07 | 

Hayal ettiği gibi evlendi: Damada oğlu teslim etti

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle birçok ünlü düğünün ertelerken bir tanesi özel önlemler eşliğinde evlendi.

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1HAYALLERİNİN DÜĞÜNÜ
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HAYALLERİNİN DÜĞÜNÜ

İkinci evliliğini gerçekleştiren bir dönemin ünlü modeli, uzun süredir nişanlı olduğu sevgilisiyle tam da hayallerindeki gibi bir törenle hayatını birleştirdi.

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Bir dönemin ünlü modellerinden Sylvie Meis, uzun süredir nişanlı olduğu Niclas Castello ile İtalya'nın Floransa kentinde evlendi.

3MUTLULUKLARI GÖZLERİNDEN OKUNDU
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MUTLULUKLARI GÖZLERİNDEN OKUNDU

Çiftin aile ve yakın dostlarının katıldığı düğün Villa Cora'da yapıldı. Törende her ikisinin de mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

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Sylvie Meis'i törende damada, bir dönemin ünlü futbolcusu Rafael van der Vaart ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Damian teslim etti.

5AÇIK HAVADA EVLENDİLER
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AÇIK HAVADA EVLENDİLER

Çift, düğün için çok sevdikleri Floransa'ya tercih etti.Törene çiftin aileleri ve çok yakın dostları katıldı. Evlilik töreni açık havada gerçekleşti.

6HER SANİYENİN KEYFİNİ ÇIKARDI
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HER SANİYENİN KEYFİNİ ÇIKARDI

42 yaşındaki Sylvie Meis törende Galia Lahav tasarımı bir gelinlik giydi. Gelinliğini bir küçük taç ve uzun bir tül duvakla tamamladı.

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Sylvie Meis, tören öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "'Evet' demeye hiç bu kadar hazır olmamıştım" diye yazdı. Eski model paylaşımında, hayatının büyük aşkıyla evleneceği bu törenin her saniyesini içine sindireceğini de belirtti.

8BEĞENİ VE TEBRİK MESAJI YAĞDI
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BEĞENİ VE TEBRİK MESAJI YAĞDI

Meis, mutlu haberi sosyal medya sayfasından duyurdu. Sylvie Meis'in bu paylaşımına arkadaşlarından ve takipçilerinden çok sayıda beğeni ve kutlama mesajı geldi.

9KANSERİ YENDİ
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KANSERİ YENDİ

Meis bir dönem meme kanseriyle mücadele etti. Hastalığı yendikten sonra da yeni bir hayata başladı. Kariyerine model olarak başlayan Sylvie Meis, daha sonra televizyon sunuculuğuna geçiş yaptı. Hollandalı model, yaşamını ve çalışmalarını Almanya'da sürdürüyor. 

10ÜNLÜ FUTBOLCUYLA EVLİYDİ
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ÜNLÜ FUTBOLCUYLA EVLİYDİ

Sylvie Meis, modellik kariyerinin en parlak döneminde futbolcu Rafael van der Vaart ile evlenmişti. Çift bir dönem magazin basınının gündeminden düşmüyordu. Çiftin bu evlilikten Damian adında bir çocuğu oldu. Ancak 2005'de başlayan evliliği 2013 yılında sona erdi. 

11ÇAĞDAŞ SANATÇI
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ÇAĞDAŞ SANATÇI

Sylvie Meis'in evlendiği Niclas Castello ise bir Alman çağdaş sanatçı. Castello, Almanya'da özellikle "öpücük" adlı heykeliyle tanınıyor. Meis bir süre sonra moda kariyerinden uzaklaşıp televizyon dünyasına adım etti. Alman kanallarında TV sunuculuğu yapıyor.

12BALAYI DA AYNI ŞEHİRDE
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BALAYI DA AYNI ŞEHİRDE

Çift düğünden sonra yine Floransa'da balayı yapmayı tercih etti.

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