Denize bile makyajsız girmedi

Rimelinden rujuna bütün kozmetik ürünleri kullanan modelin, bikinisinin tasarımı da ilgi çekti.Moda dünyasındaki ikinci Moss soyadlı model Lottie Moss, bir grup arkadaşıyla birlikte Yunanistan'ın Mykonos adasında tatil yapıyor.Moda dünyasına damgasını vuran Kate Moss'un üvey kardeşi olan 22 yaşındaki Lottie Moss, bir süredir ünlü firmaların paylaşamadığı bir model haline geldi.Lottie Moss, plajda tanınmış menajer Ed Page ile birlikte objektiflere takıldı. Bir süre yürüyüş yapan Moss daha sonra meyve suyu içerek serinledi.Lottie Moss'un plaja giderken bile makyajını ihmal etmemesi de dikkatlerden kaçmadı. Rimelini ve yeşil renkli göz farını süren Moss, bikinisine uygun tonlarda bir rujla da makyajını tamamladı.Moss, son dönemin modası olan güneş gözlüklerini takmayı da ihmal etmedi.Kate Moss büyük bir olasılıkla makyajının bozulmaması için saçlarını da ıslatmadı.