MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriDenize bile makyajsız girmedi
GeriMagazin Denize bile makyajsız girmedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 21 Ağustos 2020 - 15:57 | 

Denize bile makyajsız girmedi

Genç model denize girerken bile yüzünden makyajını eksik etmedi.

Backgrid UK

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1RİMELİNİ BİLE EKSİK ETMEDİ
Abone Olgoogle-news

RİMELİNİ BİLE EKSİK ETMEDİ

Rimelinden rujuna bütün kozmetik ürünleri kullanan modelin, bikinisinin tasarımı da ilgi çekti.

2TATİL YAPIYOR
Abone Olgoogle-news

TATİL YAPIYOR

Moda dünyasındaki ikinci Moss soyadlı model Lottie Moss, bir grup arkadaşıyla birlikte Yunanistan'ın Mykonos adasında tatil yapıyor.

3KATE MOSSUN ÜVEY KARDEŞİ
Abone Olgoogle-news

KATE MOSS'UN ÜVEY KARDEŞİ

Moda dünyasına damgasını vuran Kate Moss'un üvey kardeşi olan 22 yaşındaki Lottie Moss, bir süredir ünlü firmaların paylaşamadığı bir model haline geldi.

4ÖNCE YÜRÜYÜŞ, SONRA DENİZ
Abone Olgoogle-news

ÖNCE YÜRÜYÜŞ, SONRA DENİZ

Lottie Moss, plajda tanınmış menajer Ed Page ile birlikte objektiflere takıldı. Bir süre yürüyüş yapan Moss daha sonra meyve suyu içerek serinledi.

5MAKYAJSIZ DENİZE BİLE GİRMEDİ
Abone Olgoogle-news

MAKYAJSIZ DENİZE BİLE GİRMEDİ

Lottie Moss'un plaja giderken bile makyajını ihmal etmemesi de dikkatlerden kaçmadı.

6
Abone Olgoogle-news

Rimelini ve yeşil renkli göz farını süren Moss, bikinisine uygun tonlarda bir rujla da makyajını tamamladı.

7GÜNEŞ GÖZLÜKLERİNİ ÇIKARMADI
Abone Olgoogle-news

GÜNEŞ GÖZLÜKLERİNİ ÇIKARMADI

Moss, son dönemin modası olan güneş gözlüklerini takmayı da ihmal etmedi.

8PLAJ YÜRÜYÜŞÜ
Abone Olgoogle-news

PLAJ YÜRÜYÜŞÜ

Kate Moss büyük bir olasılıkla makyajının bozulmaması için saçlarını da ıslatmadı.

9
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi