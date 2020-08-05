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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 18:15,

Miray Daner ve Boran Kuzum'dan kafa karıştıran paylaşımlar!

Kanal D ekranlarına gelen 'Vatanım Sensin' dizisinde kamera karşına geçen Miray Daner ve Boran Kuzum bir kez daha partner olmaya hazırlanıyor. Yoğun iş temposu arasında birbirlerinin fotoğrafını paylaşan Miray Daner ve Boran Kuzum hayranlarını heyecanlandırdı.

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2016 yılında 'Vatanım Sensin' dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Miray Daner ve Kubilay Aka çifti 2.5 yıllık ilişkilerini 2019 yılında noktalama kararı aldı.

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O dönem çiftin ayrılık nedeni olarak ihanet gösterildi. Yakışıklı oyuncunun adının pek çok isimle anılması üzerine özellikle sosyal medyada Miray Daner ve Boran Kuzum arasında aşk haberleri yoğunlaşmaya başladı.

3KALP EMOJİSİYLE PAYLAŞTILAR
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KALP EMOJİ'SİYLE PAYLAŞTILAR

Corona virüs karantinası sırasında canlı yayın yaparak birbirlerine iltifat eden genç oyuncular Miray Daner ve Boran Kuzum arasındaki aşk iddiaları sosyal medya paylaşımlarının sonrasında yeniden alevlendi.Oyuncular dizi setinin arasını fırsat bilerek aynı saatte “kalp” emojisiyle fotoğraf paylaştı.

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İkilinin arasındaki bu kalpli fotoğraflaşma aşk haberlerini gündeme taşıdı.

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