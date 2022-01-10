Miles Chamley Watson kimdir, nereli, kaç yaşında? Cansu Dere ile aşk yaşadığı iddia ediliyor!
Sadakatsiz'in Asya'sı ünlü oyuncu Cansu Dere, uzun bir zaman sonra ilk defa özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun, geçtiğimiz günlerde birlikte dergi çekimleri için bir araya gelen Rihanna'nın eski sevgilisi dünya şampiyonu eskrimci Miles Chamley-Watson ile anılıyor. Bu gelişmelerin ardından dünya şampiyonu eskrimci Miles Chamley-Watson'un hayatı da merak konusu oldu. Peki, Miles Chamley-Watson kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...
Los Angeles’tan çekim için bir günlüğüne Türkiye’ye gelen Miles Chamley-Watson'ın adı ünlü oyuncu Cansu Dere ile bir araya gelmişti. İkilinin pozları oldukça dikkat çekmişti. Şimdilerde ise Rihanna'nın eski sevgilisi Miles Chamley-Watson ile Cansu Dere'nin yeni bir aşka yelken açtıkları konuşuluyor. Ünlü oyuncudan herhangi bir açıklama gelmezken, Miles Chamley-Watson kimdir, nereli, kaç yaşında merak konusu oldu. İşte dünya şampiyonu eskrimci Miles Chamley-Watson hakkında bilgiler...
Miles Chamley-Watson, 3 Aralık 1989 yılında doğmuş İngiliz asıllı eskrimcidir.
Chamley-Watson, 2012 Yaz Olimpiyatlarına 2. sıradaki folyo eskrimci olarak girdi . Oyunlardaki ilk turunda bir sonraki tura veda etti. İkinci turda Chamley-Watson , Mısır ülkesini temsil eden rakibi Alaaeldin Abouelkassem'i çitle çevirdi ve 15 - 10 mağlup oldu. Abouelkassem, etkinlikte gümüş madalyanın sahibi oldu. Takım etkinliğinde ABD, çeyrek finalde Fransa'yı 45-39 yendi, ancak yarı finalde İtalya'ya 24-45 yenildi. Bronz madalya mücadelesinde, Amerika Birleşik Devletleri Almanya'ya 27-45 kaybetti.
Chamley-Watson, 2012 Yaz Olimpiyatlarına 2. sıradaki folyo eskrimci olarak girdi . Oyunlardaki ilk turunda bir sonraki tura veda etti. İkinci turda Chamley-Watson , Mısır ülkesini temsil eden rakibi Alaaeldin Abouelkassem'i çitle çevirdi ve 15 - 10 mağlup oldu. Abouelkassem, etkinlikte gümüş madalyanın sahibi oldu. Takım etkinliğinde ABD, çeyrek finalde Fransa'yı 45-39 yendi, ancak yarı finalde İtalya'ya 24-45 yenildi. Bronz madalya mücadelesinde, Amerika Birleşik Devletleri Almanya'ya 27-45 kaybetti.
2013 Dünya Şampiyonasında Chamley-Watson, Dünya Şampiyonasında bireysel altın madalya kazanan ilk ABD eskrimci oldu.
2016 Olimpiyatları'nda, Chamley-Watson yine ikinci turda Rus Artur Akhmatkhuzin, 13-15 bu kez kaybetti. Takım müsabakasında ABD, çeyrek finalde Mısır'ı 45-27 yendi ve yarı finalde Rusya'ya 41-45 yenildi. Bronz madalya maçında ABD, İtalya'yı 45-31 mağlup etti.
2016 Olimpiyatları'nda, Chamley-Watson yine ikinci turda Rus Artur Akhmatkhuzin, 13-15 bu kez kaybetti. Takım müsabakasında ABD, çeyrek finalde Mısır'ı 45-27 yendi ve yarı finalde Rusya'ya 41-45 yenildi. Bronz madalya maçında ABD, İtalya'yı 45-31 mağlup etti.