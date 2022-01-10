Miles Chamley Watson kimdir, nereli, kaç yaşında? Cansu Dere ile aşk yaşadığı iddia ediliyor!

Los Angeles’tan çekim için bir günlüğüne Türkiye’ye gelen Miles Chamley-Watson'ın adı ünlü oyuncu Cansu Dere ile bir araya gelmişti. İkilinin pozları oldukça dikkat çekmişti. Şimdilerde ise Rihanna'nın eski sevgilisi Miles Chamley-Watson ile Cansu Dere'nin yeni bir aşka yelken açtıkları konuşuluyor. Ünlü oyuncudan herhangi bir açıklama gelmezken, Miles Chamley-Watson kimdir, nereli, kaç yaşında merak konusu oldu. İşte dünya şampiyonu eskrimci Miles Chamley-Watson hakkında bilgiler...