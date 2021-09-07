Meryem Uzerli festival elçisi oldu

KAMURAN AKKOR'UN TİYATRO ÖDÜLÜ HEYECANI Gayrettepe Kats Sahne’nin kurucu ortağı olan Kamuran Akkor en mutlu günlerinden birini daha yaşadı. Bir süreden beri tiyatro faaliyetlerini sürdüren Kats sahne çatısı altındaki Kamuran Akkor, torunu Cengiz Orhonlu ve damadı Onur Şenay, önceki gece Yeni Tiyatro Dergisi tarafından Kadıköy Özgürlük Parkı Anfi Tiyatro’da düzenlenen gecede üç dalda ödüle layık görüldüler.Yeni Tiyatro Dergisi tarafından derginin kuruluş günü yıldönümünde düzenlenen “Yeni Tiyatro Dergisi 8. Emek ve Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu. Kadıköy Özgürlük Parkı Anfi Tiyatro’da düzenlenen törene tiyatro dünyasından pek çok isim katıldı. Çeşitli dallarda dağıtılan ödüllerden üç tanesi ise Gayrettepe Kats Sahne’ye verildi. Tiyatronun kurucu ortağı olan Türk sanat müziğinin unutulmaz sesi Kamuran Akkor “Kelebekler Özgürdür” adlı oyundaki performası ile “Jüri Özel Ödülü”, Akkor’un aynı zamanda damadı da olan ve Kats Sahne kurucu ortağı oyuncu ve Yönetmen Onur Şenay “Tiyatro Emek Özel Ödülü”ne ve Kamuran Akkorun çiçeği burnunda tiyatro oyuncusu torunu Cengiz Orhonlu’da “Kelebekler Özgürdür” oyunundaki rolü ile “Umut Veren Erkek Oyuncu” ödüllerine layık görüldüler. Ödül töreninde oldukça heyecanlı olan ünlü sanatçı “Ben tiyatro alanında ilk kez ödül alıyorum. Bu ödülü aynı sahnede damadım ve torunum ile birlikte almak benim için ayrıca büyük bir gurur. Ödülü layık görenlere çok teşekkür ederim” dedi. Süpervizörlüğünü Onur Şenay’ın yaptığı “Kelebekler Özgürdür” adlı uyarlama oyunda Kamuran Akkor torunu Cengiz Orhonlu ile birlikte rol almış ve annesini oynamıştı.