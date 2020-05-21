Merve Özbey: Ekran önündeyiz diye size bu hakkı kim veriyor?

Basketbolcu Burak Gacemer'in eşi Larissa Gacemer kendisine sorulan 'Neden çocuğun yok' sorusuna sosyal medya hesabında isyan etmişti.
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LARİSSA'YA DESTEK YAĞDI
'Benim doğuştan bir sorunum var, çocuğum olmuyor. Burak da beni böyle kabul etti' diyen Larissa'ya ünlüler dünyasından destek yağdı.
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AYNI OLAY
Larissa olayının yankıları sürerken, benzer bir durum da popçu Merve Özbey'in başına geldi.
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'ÇOCUK YAPIN!'
Şubat ayında Kenan Koçak ile evlenen Özbey'in paylaştığı fotoğrafın altına bir takipçisi "Çocuk yapın da görelim, herkes yapıyor sen daha yapmadın" yorumunu düştü.
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YANIT GECİKMEDİ
Takipçisinin yorumuna sinirlenen Merve Özbey, sosyal medya hesabından oldukça sert bir yanıt verdi.
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'KÖTÜSÜNÜZ!'
"Bir bitmediniz ki... Kötüsünüz gerçekten! Hem de çok kötü! Ekran önündeyiz, oyuncuyuz, şarkıcıyız, kadınız diye size böyle konuşma hakkını kim veriyor? Kim! Gerçekten çok sıkıldım. Sizin gibiler bu dünyayı alt üst ediyor"