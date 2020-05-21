Merve Özbey: Ekran önündeyiz diye size bu hakkı kim veriyor?

'KÖTÜSÜNÜZ!' "Bir bitmediniz ki... Kötüsünüz gerçekten! Hem de çok kötü! Ekran önündeyiz, oyuncuyuz, şarkıcıyız, kadınız diye size böyle konuşma hakkını kim veriyor? Kim! Gerçekten çok sıkıldım. Sizin gibiler bu dünyayı alt üst ediyor"