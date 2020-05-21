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Haber Giriş: 21 Mayıs 2020 - 08:14,

Merve Özbey: Ekran önündeyiz diye size bu hakkı kim veriyor?

Larissa Gacemer'den sonra Merve Özbey de isyan etti!

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1İLK İSYAN LARİSSADAN
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İLK İSYAN LARİSSA'DAN

Basketbolcu Burak Gacemer'in eşi Larissa Gacemer kendisine sorulan 'Neden çocuğun yok' sorusuna sosyal medya hesabında isyan etmişti.

2LARİSSAYA DESTEK YAĞDI
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LARİSSA'YA DESTEK YAĞDI

'Benim doğuştan bir sorunum var, çocuğum olmuyor. Burak da beni böyle kabul etti' diyen Larissa'ya ünlüler dünyasından destek yağdı.

3AYNI OLAY
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AYNI OLAY

Larissa olayının yankıları sürerken, benzer bir durum da popçu Merve Özbey'in başına geldi.

4ÇOCUK YAPIN
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'ÇOCUK YAPIN!'

Şubat ayında Kenan Koçak ile evlenen Özbey'in paylaştığı fotoğrafın altına bir takipçisi "Çocuk yapın da görelim, herkes yapıyor sen daha yapmadın" yorumunu düştü.

5YANIT GECİKMEDİ
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YANIT GECİKMEDİ

Takipçisinin yorumuna sinirlenen Merve Özbey, sosyal medya hesabından oldukça sert bir yanıt verdi.

6KÖTÜSÜNÜZ
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'KÖTÜSÜNÜZ!'

"Bir bitmediniz ki... Kötüsünüz gerçekten! Hem de çok kötü! Ekran önündeyiz, oyuncuyuz, şarkıcıyız, kadınız diye size böyle konuşma hakkını kim veriyor? Kim! Gerçekten çok sıkıldım. Sizin gibiler bu dünyayı alt üst ediyor"

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