Merve İldeniz'in Bodrum'daki hayatı: 5 yıldır İstanbul'a gelmedim

"SİLİKONLU MANKEN" DEDİLER İldeniz, bir defilenin mesleğe bakışını nasıl değiştirdiğini şöyle anlatıyor: “Mesleğin en büyük zorluğunu iki yıl süren ilk evliliğimde yaşadım. Transparan giyecek olan kız defileye son anda çıkmaktan vazgeçti. Bana ‘bu elbiseyi giyer misin’ diye sordular. ‘Giyemem çünkü evliyim ve hoş karşılanmaz, evde sorun yaşarım’ dedim. O zaman sadece Canan Mutluer bu tarz kıyafetler giyiyordu. ‘Elini 5 santim havadan önüne koyarsın, yürürsün’ dediler. Ve ben de kabul ettim. Aylık kadın dergilerden biri, hakkımda çok ağır bir yazı yazdı. O dönem oturup gerçekten ‘profesyonellik ne’ diye düşündüm. Eğer profesyonelsen her şeyi giymek durumundasın. Podyuma çıktığın zaman bedenin sana ait değil. ‘Evet, mankenim bundan sonra her şeyi giyerim’ dedim. O dönüm noktası oldu. İç çamaşırı ve transparan kıyafetlerin olduğu defilelere çıkmaya başladım. O zaman ilk silikon yaptırdığını söyleyen de bendim. O dönem ‘Silikonlu manken’ dediler. İş odaklı yaşayan bir insana dönmüştüm. İş benim için birinci şeydi. Baba ve koca parası gibi birilerine boyun eğmekten beni kurtaran ve kendi kararlarımı kendimin almasını sağlayan şeydi.”