Gürhan Altundaşar kimdir? Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar boşanıyor mu? Açıklama geldi

Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar boşanıyor mu? sorularına yanıt geldi, Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın eşi Gürhan Altundaşar'dan boşanacağı iddialarını doğruladı. Açıklama ardından ikilinin hayatıyla ilgili bilgiler yeniden gündem oldu. Masumlar Apartmanı dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Merve Dizdar gibi Gürhan Altundaşar da oyunculuk yapıyor. Peki, Merve Dizdar'ın eşi Gürhan Altundaşar kimdir? Merve Dizdar ve eşi Gürhan Altundaşar ne zaman evlendi?
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Gürhan Altundaşar 1984 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Çeşitli tiyatrolarda yer aldıktan sonra 2013 yılında İstanbul'a taşındı. 2016 yılında Yılmaz Erdoğan yönetimindeki BKM Mutfak ekibine katıldı.
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2018'de kendisi gibi oyuncu olan Merve Dizdar ile evlendi. 2019 yılında Organize İşler Sazan Sarmalı adlı sinema filminde rol aldı, aynı yıl Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Çok Güzel Hareketler 2 adlı komedi programında yer almaya başladı. Bu programdaki "Açın Kapıyı" skeçlerinde canlandırdığı "Necdet" karakteri ile geniş kitlelere ulaştı.
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Merve Dizdar 16 Haziran 2021'de yaptığı sosyal medyada yaptığı açıklamada boşanacaklarını duyurdu. Dizdar şu ifadeleri kullandı; "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum."