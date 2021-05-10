Meraklılar film setini 'bastı', ekipmana tırmandı

Ünlü filmin çekiminde tuhaflıklar, aksilikler bitmek bilmiyor. Geçen yıl pandemi nedeniyle ertelenen çekimler tekrar başladı ama sette yaşanan aksilikler bitmek bilmiyor.
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MERAKLILAR SETE AKIN ETTİ
Şimdi de geniş bir arazide kurulan film setini meraklılar, kelimenin tam anlamıyla "bastı". Hatta işi biraz daha ileriye götürüp, filmin aksiyon sahnelerinde kullanılan ekipmanın üzerine tırmandılar. Bazı set görevlileri, set çok geniş bir alana kurulu olduğu için güvenliği sağlamanın kolay olmadığını belirtti.
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GÜVENLİK YETERİ KADAR SAĞLANAMIYOR
Tom Cruise'un başrolünü üstlendiği Mission Impossible 7 (Görevimiz Tehlike 7) filminin setinde olaylar bitmek bilmiyor. Geçen yıl İtalya'daki çekimleri pandemi yüzünden ertelenen filmin bazı sahneleri İngiltere'de Derbyshire'da bulunan Stoney Middleton adlı köyde çekiliyor. Fakat çok geniş bir alana kurulu olan sette güvenliği sağlamak ve meraklıları da oradan uzak tutmak kolay olmuyor.
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EKİPMANA TIRMANDILAR
Mission Impossible setinde yaşanan son olay da İngiliz basınına yansıdı. Haberlerde yer verilen iddialara göre çevrede yaşayan meraklılar sete akın etti. Bir yandan da Tom Cruise'u görmeye çalışan meraklılar ve aktörün hayranları, sette aksiyon sahnelerinin çekiminde kullanılan ekipmana da tırmandı.
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ÇEKİMLERİN AKSAMASI İSTENMİYOR
İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir görevli, çok geniş bir alana yayılan sette güvenliği sağlamanın zor olduğunu belirtti. Görevli, bu olup bitenlerin ardından Tom Cruise'un da harekete geçmek zorunda kaldığını ve polisi aradığını söyledi. Görevli, güvenlikle ilgili bütün bu sorunlara rağmen Cruise'un ve filmde görev alan diğer kişilerin, çekimlerin aksamasını istemediğini de sözlerine ekledi.
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YÖRE HALKI FİLM EKİBİNE TEPKİLİ
Bu arada filmin çekildiği bölgede yaşayan bazı kişilerin de çevredeki sükunetin bozulmasından şikayet ettiği de belirtildi. Köyün sakinlerinden 80 yaşındaki Elizabeht Longbottom ile 76 yaşındaki kocası Robin de The Sun gazetesine konuşup, film ekibinin yarattığı karmaşadan dert yandı.
Longbottom çifti, bölgedeki sakin ve huzurlu ortamın Tom Cruise ve ekibi geldiğinde bozulduğunu ileri sürdü. Elizabeth Longbottom, kendisi ve kocasının en son 46 yıl önce sinemaya gittiklerini belirterek Tom Cruise'un kendisi için hiçbir anlam ifade etmediğini ekledi.
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AKSİLİKLER BİTMEDİ
Mission Impossible filminin setinde daha önce de basına yansıyan bazı olaylar yaşanmıştı. Görevimiz Tehlike 7'nin çekimleri sırasında bir dizi aksilik de yaşandı. Önce pandemi yüzünden İtalya'daki çekimler durduruldu. Uzun bir aradan sonra İngiltere'de yeniden kurulan sette de bir kriz çıkmıştı.
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SES KAYITLARI BASINA YANSIDI
Cruise, Londra'daki çekimlerde, sosyal mesafe kurallarına uymayan çalışanlara sinirlenmiş ve onlara küfürlü bir dille kurallara uymayanların işine son verileceğini söylemişti. O anlarda yapılan ses kayıtları da basına yansımıştı.
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KÜFÜRLÜ UYARI
Ses kayıtlarına göre Cruise o gün "Şu an Hollywood'da bizim sayemizde film yapılabiliyor. Çünkü bize ve yaptıklarımıza inanıyorlar. Ben geceleri her kahrolası stüdyo ile, sigorta şirketiyle, prodüktörlerle telefonda geçiriyorum; gözleri bizim üzerimizde ve filmleri için bizi kullanıyorlar. Biz binlerce istihdam sağlıyoruz" dedikten sonra küfürlü bir ifade kullanmıştı.
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AĞAÇ DALLARININ ÇIKARDIĞI SESE KIZDI
Filmin setinde yaşanan ilginç bir olay da geçtiğimiz haftalarda basına yansımıştı. Set çalışanlarının anlattıklarına göre Tom Cruise, kamera karşısına geçtiği sahneler arasında biraz dinlenmek için karavanına çekildi. Fakat, 58 yaşındaki aktör, karavanın çatısına çarpan ağaç dallarının sesinden rahatsız oldu.
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'O KADAR DA KÖTÜ BİR SES YOKTU'
Dalların sesi yüzünden bir türlü rahatlayıp dinlenemeyen Tom Cruise, görevlilere haber verip bu dalların kesilmesi için görevli çağrılmasını istedi. Mission Impossible filminin setinde çalışanlardan biri de İngiliz basınına "Tom'un dayanamayacağı bir durum yoktu" diyerek bir ağaç dalı üzerinden bu kadar gürültü koparılmasının tuhaf olduğunu savundu.
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ÜNLÜ TV DİZİSİNDEN İLHAM ALDI
Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) esin kaynağını Bruce Geller'ın yarattığı aynı adlı TV dizisinden alıyor. Sinema için uyarlanan serinin ilki 1996'da çekilmişti. Tom Cruise o filmde de başroldeydi. Serinin ilk altı filmi dünya çapında 4 milyar dolara yakın hasılat elde etti. Serinin bu yedinci halkasının yönetmenliğini Christopher McQuarrie üstleniyor.
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KALABALIK KADRO
Filmde Tom Cruise'un yanı sıra Hayley Atwell, Vanesas Kirby'nin de aralarında bulunduğu bir oyuncu kadrosu rol alıyor. Tom Cruise, aynı zamanda filmin yapımcıları arasında da yer alıyor. Görevimiz Tehlike 7'nin önümüzdeki yıl gösterime girmesi planlanıyor.