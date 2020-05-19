Melike'nin balkon keyfi!

Laçin fotoğrafının altına "3 ayın sonunda geldiğim nokta... Of! nasıl bir çalışma temposuydu...Bugün Tonton’la bizi kimse kaldıramaz buradan! 3 aylık yeni oyun çıkarma maratonundan sonra evdeki ilk günüm, hava da malum... Her yanımı sarmış, 30.yılımı kutladığım 'Hayal Satıcısı'nın ilk oyunundan çiçekler, yüz aklığı ile çıkmanın, emeğin, alın terinin huzuru, şu uyku var ya daha kıymetlisi yok! Şükür..." notunu düştü.