Melike'nin balkon keyfi!

Sahne, sinema ve sosyete dünyasının ünlü isimlerinin yaşadığı evler her zaman merak konusu olmuştur. Oturdukları semtlerden, dekorasyon tercihlerine kadar her şey ilgi ile takip ediliyor... Bir de manzaraları var merak edilen...
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Melike Öcalan karantina günlerini evinde geçiriyor. Ünlü sunucu önceki gün evinin balkonunda dergi okurken çekilen fotoğraflarını Instagram hesabına yükledi.
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İşte ünlülerin manzaraları...
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BİLGÜN SAZAK
Takı tasarımcısı Bilgün Sazak, 2010’dan bu yana İstanbul Çubuklu’da ailesine ait 22 yıllık bir villada oturuyor.
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Dekorasyonu 14 ay süren villa 180 derece deniz manzaralı.
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BUSE TERİM
Buse Terim, eşi ve iki kızıyla birlikte Ortaköy'de yaşıyor. Buse Terim, bahçe içindeki lüks villayı tercih etmelerindeki en büyük etkenin çocukları olduğunu söylüyor.
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“Burayı tercih etmemizdeki en büyük etken, konum olarak merkezi olmasıydı. Trafikte zaman harcamak istemediğimden ev ve iş mesafesinin yakınlığı önemliydi benim için. Çocuklarımın toprakla iç içe büyüyebilecekleri bir ev olması için bahçeli bir yer istemiştik"
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ETEL BALER
Etel Baler, sekiz yıl önce taşınmış Kanlıca’daki Ethem Pertev Yalısı'nda yaşıyor.
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Tüm ihtişamı ile inci gibi sıralanan yalılar arasında beyaz rengi ile dikkatleri üzerinde toplayan yalı, Boğaz manzaralı...
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YAĞMUR ÜNAL- TÜRKAN ŞORAY
Yapımcı Yağmur Ünal annesi Türkan Şoray ile Çubuklu Vadi’deki lüks villada yaşıyor.
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420 metrekarelik 4 katlı villanın kapısı devasa bir bahçeye açılıyor.
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KIVANÇ TATLITUĞ - BAŞAK DİZER
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer 19 Şubat 2016'da Paris'te nikâh masasına oturmuştu.
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Uzun süre Bebek'te yaşayan çift, geçtiğimiz yıl Kemer Country'e taşındı. 2 köpekleri ile birlikte orman evine yerleşen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer her sabah bu manzaraya uyanıyor...
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Yeni oyunu ile izleyici karşısına çıkan Berna Laçin, tatil gününü evde uyuyarak geçirdi. Yağmurlu havanın keyfini çıkaran Laçin, fotoğrafını da Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
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Laçin fotoğrafının altına "3 ayın sonunda geldiğim nokta... Of! nasıl bir çalışma temposuydu...Bugün Tonton’la bizi kimse kaldıramaz buradan! 3 aylık yeni oyun çıkarma maratonundan sonra evdeki ilk günüm, hava da malum... Her yanımı sarmış, 30.yılımı kutladığım 'Hayal Satıcısı'nın ilk oyunundan çiçekler, yüz aklığı ile çıkmanın, emeğin, alın terinin huzuru, şu uyku var ya daha kıymetlisi yok! Şükür..." notunu düştü.