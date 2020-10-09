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Hürriyet
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Haber Giriş: 09 Ekim 2020 - 13:40 | 

Meghan'ın hayatı boyunca verdiği en iyi karar aniden boşanmaktı

İngiliz kraliyet ailesine katılması da ayrılığı da olay haline gelen Meghan Markle'ın geçmişiyle ilgili çok konuşulmayan gerçekler de gündeme gelmeye başladı.

Mega News Agency, Splash News

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1ESKİ EŞİNDEN BOŞANMASIYLA İLGİLİ AYRINTILAR
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ESKİ EŞİNDEN BOŞANMASIYLA İLGİLİ AYRINTILAR

Bunlardan biri de ilk evliliği ve eski eşinden boşanmasıyla ilgili ayrıntılar.

2İKİ YILLIK EVLİLİK
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İKİ YILLIK EVLİLİK

Markle'ın bir yakın arkadaşı, onun hayatı boyunca attığı en önemli adımın eski eşi Travel Engelson'dan aniden boşanması olduğunu belirtti. Meghan Markle ile Engelson, iki yılı evlilik olmak üzere 9 yıl birliktelerdi.

3ARAYA MESAFELER GİRDİ
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ARAYA MESAFELER GİRDİ

Sonra Markle, kendisini üne kavuşturan The Suits adlı dizide oynamak için Kanada'ya gitti. O dönemde evli olduğu Engelson ise Los Angeles'ta kaldı.

42011DE EVLENİP 2013TE BOŞANDILAR
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2011'DE EVLENİP 2013'TE BOŞANDILAR

Markle ile Engelson 2011 yılında evlendiler. Markle, 2013 yılında aniden boşanmaya karar verdi. Andrew Morton'ın, iki yıl önce yayınlanan Meghan: A Hollywood Princess adlı kitabı için yazara röportaj verenbir  arkadaşı, boşanmanın tamamen Markle'ın kararı olduğunu belirtti.

5YÜZÜKLERİ GERİ GÖNDERDİ
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YÜZÜKLERİ GERİ GÖNDERDİ

Arkadaşı, bu kararı aldıktan sonra Meghan Markle'ın hem alyansını hem de elmas taşlı nişan yüzüğünü Engelson'a geri gönderdiğini de anlattı.

6BOŞANMAYI AVANTAJA ÇEVİRDİ
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BOŞANMAYI AVANTAJA ÇEVİRDİ

Görünüşe göre Markle'ın boşanarak, hayatının akışıyla ilgili bir avantaj elde ettiğini düşünen ve bunu dile getiren tek kişi de o arkadaşı değil. 

7BOŞANARAK GÜÇLENDİ
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BOŞANARAK GÜÇLENDİ

Markle ile 2013 yılı yapımı Random Encounters adlı filmde birlikte rol alan Abby Wathen da ITV kanalında yayınlanan Prince Harry and Meghan: Truly Madly Deeply adlı belgeselde, boşanmadan sonra Markle'ın "güçlendiğini" de ileri sürdü.

8ARKADAŞIYLA AYNI SÜREÇTE BOŞANDI
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ARKADAŞIYLA AYNI SÜREÇTE BOŞANDI

Wathen, kendisinin de Markle ile aynı dönemde eşinden boşandığını, ikisinin bu süreci çok farklı yaşadığını anlattı. Abbey Wathen "Ben boşanınca yıkıldım, Meghan ise güçlendi" diye konuştu.

9SONRA PRENS İLE EVLENDİ
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SONRA PRENS İLE EVLENDİ

Markle, ilk eşinden boşandıktan üç yıl sonra Prens Harry ile tanıştı ve çift 2018 yılında da evlendi. Markle, evlendikten sonra Sussex Düşesi unvanını aldı.

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