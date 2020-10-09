Meghan'ın hayatı boyunca verdiği en iyi karar aniden boşanmaktı
İngiliz kraliyet ailesine katılması da ayrılığı da olay haline gelen Meghan Markle'ın geçmişiyle ilgili çok konuşulmayan gerçekler de gündeme gelmeye başladı.
Mega News Agency, Splash News
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ESKİ EŞİNDEN BOŞANMASIYLA İLGİLİ AYRINTILAR
Bunlardan biri de ilk evliliği ve eski eşinden boşanmasıyla ilgili ayrıntılar.
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İKİ YILLIK EVLİLİK
Markle'ın bir yakın arkadaşı, onun hayatı boyunca attığı en önemli adımın eski eşi Travel Engelson'dan aniden boşanması olduğunu belirtti. Meghan Markle ile Engelson, iki yılı evlilik olmak üzere 9 yıl birliktelerdi.
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ARAYA MESAFELER GİRDİ
Sonra Markle, kendisini üne kavuşturan The Suits adlı dizide oynamak için Kanada'ya gitti. O dönemde evli olduğu Engelson ise Los Angeles'ta kaldı.
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2011'DE EVLENİP 2013'TE BOŞANDILAR
Markle ile Engelson 2011 yılında evlendiler. Markle, 2013 yılında aniden boşanmaya karar verdi. Andrew Morton'ın, iki yıl önce yayınlanan Meghan: A Hollywood Princess adlı kitabı için yazara röportaj verenbir arkadaşı, boşanmanın tamamen Markle'ın kararı olduğunu belirtti.
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YÜZÜKLERİ GERİ GÖNDERDİ
Arkadaşı, bu kararı aldıktan sonra Meghan Markle'ın hem alyansını hem de elmas taşlı nişan yüzüğünü Engelson'a geri gönderdiğini de anlattı.
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BOŞANMAYI AVANTAJA ÇEVİRDİ
Görünüşe göre Markle'ın boşanarak, hayatının akışıyla ilgili bir avantaj elde ettiğini düşünen ve bunu dile getiren tek kişi de o arkadaşı değil.
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BOŞANARAK GÜÇLENDİ
Markle ile 2013 yılı yapımı Random Encounters adlı filmde birlikte rol alan Abby Wathen da ITV kanalında yayınlanan Prince Harry and Meghan: Truly Madly Deeply adlı belgeselde, boşanmadan sonra Markle'ın "güçlendiğini" de ileri sürdü.
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ARKADAŞIYLA AYNI SÜREÇTE BOŞANDI
Wathen, kendisinin de Markle ile aynı dönemde eşinden boşandığını, ikisinin bu süreci çok farklı yaşadığını anlattı. Abbey Wathen "Ben boşanınca yıkıldım, Meghan ise güçlendi" diye konuştu.
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SONRA PRENS İLE EVLENDİ
Markle, ilk eşinden boşandıktan üç yıl sonra Prens Harry ile tanıştı ve çift 2018 yılında da evlendi. Markle, evlendikten sonra Sussex Düşesi unvanını aldı.