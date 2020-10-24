Orta Çağ'daki bekaret kemerinden esinlenmiş

KENDİ Mİ ALDI YOKSA HARRY'NİN HEDİYESİ Mİ? Bunlar arasında Cartier imzası taşıyan bileklik ise meraklı bakışları daha fazla üstüne çekti. Aslında Markle bu bileziği bundan üç yıl önce yine takmıştı. Prens Harry, evlenmeden önce Meghan Markle ile yakın bir arkadaşının dügününe katıldı. O düğünde de Markle'ın bileğinde 'Love' (Aşk) adlı bu bileklik vardı. O dönemde bu bilekliğin Markle'ın kendisi tarafından mı alındığı yoksa Harry'nin ona hediye mi ettiği uzun uzun konuşulmuştu.