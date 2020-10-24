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Haber Giriş: 24 Ekim 2020 - 11:45 | 

Orta Çağ'daki bekaret kemerinden esinlenmiş

İngiliz kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra eskisinden daha fazla dikkat çekmeye başlayan Prens Harry ve Meghan Markle, geçen hafta da manşetlerdeydi.

Backgrid USA, Backgrid UK, Mega News Agency, Depo Photos

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1O FOTOĞRAFLARDAKİ DİKKAT ÇEKEN AYRINTI
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O FOTOĞRAFLARDAKİ DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Londra'dan ayrılıp önce Kanada'da sonra da ABD'ye taşınan çiftin bu kadar çok konuşulmasının nedeni ise önce konuk oldukları bir etkinlik sonra da Markle'ın o etkinliğin tanıtımı için çekilen fotoğrafta kullandığı takılar oldu.

2TÜM BAKIŞLAR SOL BİLEĞİNDEKİ TAKILARA YÖNELDİ
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TÜM BAKIŞLAR SOL BİLEĞİNDEKİ TAKILARA YÖNELDİ

Prens Harry ve Meghan Markle, Time dergisinin düzenlediği Time 100 konuşmalarına katıldı ve "daha iyi bir dijital dünya inşa etmek" konusunda fikirlerini belirtti.  İşte o etkinliğin tanıtımı için objektif karşısına geçen çiftin verdiği pozdaki ayrıntılar dikkatli gözlerden kaçmadı. Eltisi Kate Middleton'ın da gözde markası olan Alexander McQueen tasarımı bir siyah takım ebise giyen Markle, kıyafetini de sağ elinin küçük parmağına taktığı bir yüzük ve sol bileğine taktığı bir saat ve bilezikle tamamladı.

3AŞK BİLEZİĞİ
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'AŞK' BİLEZİĞİ

Zaten nişan yüzüğünü sol elinin yüzük parmağından hiç çıkarmayan Markle'ın üzerindeki takılar arasında en çok dikkat çekeni de işte o bilezik ve saat oldu.  Saat, Prens Harry'nin annesi Diana Spencer'a aitti. Ünlü bir firmanını tasarımı olan bu saatin değeri yaklaşık 18 bin sterlin. Yine ünlü bir firmanın tasarımı olan bileklik ise 5 bin sterlin değerinde.

4KENDİ Mİ ALDI YOKSA HARRYNİN HEDİYESİ Mİ
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KENDİ Mİ ALDI YOKSA HARRY'NİN HEDİYESİ Mİ?

Bunlar arasında Cartier imzası taşıyan bileklik ise meraklı bakışları daha fazla üstüne çekti. Aslında Markle bu bileziği bundan üç yıl önce yine takmıştı. Prens Harry, evlenmeden önce Meghan Markle ile yakın bir arkadaşının dügününe katıldı. O düğünde de Markle'ın bileğinde 'Love' (Aşk) adlı bu bileklik vardı. O dönemde bu bilekliğin Markle'ın kendisi tarafından mı alındığı yoksa Harry'nin ona hediye mi ettiği uzun uzun konuşulmuştu.

52017 YILINDA DA TAKIYORDU
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2017 YILINDA DA TAKIYORDU

Her ne kadar kendileri bu konuda resmi bir açıklama yapmamış olsalar da Harry'nin annesinin koleksiyonunda yer alan bu bilekliği Markle'a hediye ettiği düşünülüyor.

6BEKARET KEMERİNDEN ESİNLENDİ
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BEKARET KEMERİNDEN ESİNLENDİ

Meraklı bakışları üzerinde toplayan bu bileklik, yarım halka şeklinde iki parçadan oluşuyor. Bu iki parça birbirine vidalanıyor ve bileklik kullanıma hazır hale geliyor. Bilekliği çıkarmanın tek yolu da yine bu özel tornavidayı kullanmak. Bu bilekliğin Orta Çağ'da kullanılan bekaret kemerlerinden esinlendiği söyleniyor.

7O JESTİ YAPMASAYDI YÜZÜK MEGHANIN OLACAKTI
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O JESTİ YAPMASAYDI YÜZÜK MEGHAN'IN OLACAKTI

İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini Kate Middleton ile Meghan Markle ilk günden beri birbirleriyle kıyaslanıyor. Giydikleri kıyafetlerden aile ve toplum içindeki davranışlarına kadar hem de.  Markle'ın Prens Harry ile nişanlandığı ve resmi açıklamada nişan yüzüğünü gözler önüne serdiği andan itibaren de ikisi hakkında çarpıcı bir iddia dolaşıyor. Bu iddialara göre Middleton'ın parmağından şu ana kadar sadece birkaç kez çıkardığı o gösterişli yüzüğün aslında Meghan Markle'a ait olması gerekiyordu.

8DIANANIN NİŞAN YÜZÜĞÜYDÜ
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DIANA'NIN NİŞAN YÜZÜĞÜYDÜ

Prens William'ın evlenme teklif ettiğinde Middleton'a verdiği, etrafı elmaslarla süslü 12 karatlık oval safir yüzük aslında annesi Prenses Diana'ya ait. Prens Charles nişanlanırken, Diana'ya bu yüzüğü takmıştı. Şimdi ise 300 bin sterlin değerindeki o yüzük Kate Middleton'ın parmağında.

9ASLINDA MEGHANIN OLACAKTI
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ASLINDA MEGHAN'IN OLACAKTI

Middleton'ın, yanına taktığı klasik bir alyans ile birlikte kullandığı o yüzük, aslında bugün Meghan Markle'ın parmağını süsleyecekti. Nedenine gelince... İşin burası biraz hüzünlü.

10HARRY BU YÜZÜĞÜ SEÇTİ
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HARRY BU YÜZÜĞÜ SEÇTİ

Anneleri Prenses Diana'nın ölümünden sonra iki kardeş William ve Harry onun değerli hatıralarını aralarında paylaştırdı. Buckingham Sarayı'nda uzun süre çalışan görevli Paul Burrell'a göre William, annesinin kullandığı ünlü bir markaya ait değerli bir saati seçti. Harry de babası tarafından annesine verilen bu değerli nişan yüzüğünü.

11ONA UYGUN OLMAZ MI
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'ONA UYGUN OLMAZ MI?'

İki kardeş yıllarca bu değerli hatıraları sakladı. William, uzun süredir birlikte olduğu Kate Middleton'a evlenme teklif edeceğini açıkladığı zaman Harry ona bir jest yaptı. Harry, William'a, Middleton'ı kast ederek "Annemin yüzüğü ona uygun olmaz mı?" diye sordu. William da bunu kabul etti ve iki kardeş annelerinden kalan hatıraları değiştirdi. William, safir yüzüğü aldı, Harry de değerli kol saatini. İşte iki kardeş arasındaki bu değiş- tokuş nedeniyle Diana'nın gösterişli yüzüğü artık Kate Middleton'ın parmağını süslüyor.

12ANNESİNİN KOLEKSİYONUNDAN
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ANNESİNİN KOLEKSİYONUNDAN

Bu arada Harry, Markle'a evlenme teklif ederken annesinin koleksiyonundan seçtiği parçalarla nişan yüzüğünü tasarladı.

13HEP PARMAĞINDA
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HEP PARMAĞINDA

Markle o yüzüğü hiç parmağından çıkarmıyor.

14DÜĞÜN HEDİYESİ DE DIANADAN HATIRA
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DÜĞÜN HEDİYESİ DE DIANA'DAN HATIRA

Harry de Markle'a düğün gününde yine Prenses Diana'ya ait aquamarin yüzüğü hediye etti. Düğün günü en çok ilgi çeken ayrıntılardan biri de bu yüzük olmuştu.

15DIANANIN GÖZDE PARÇALARINDAN BİRİYDİ
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DIANA'NIN GÖZDE PARÇALARINDAN BİRİYDİ

Prenses Diana, iri mavi taşlı yüzüğü sık sık takardı.

16TAÇ KRALİÇENİN
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TAÇ KRALİÇE'NİN

Meghan Markle'ın evlendiği gün gelinliğinin duvağıyla birlikte kullandığı bu taç da ilgi çekti. O taç, Kraliçe 2. Elizabeth'in aile yadigarı.

17O DA KRALİÇENİN TACI
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O DA KRALİÇE'NİN TACI

Kate Middleton'ın gelinliğiyle birlikte kullandığı 1936 yapımı Cartier marka elmas taç ise Kraliçe II. Elizabeth’e ait.

18O TAÇ HEYECAN YARATTI
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O TAÇ HEYECAN YARATTI

Kate Middleton'ın bazı diplomatik resepsiyonlarda taktığı bu taç da hayranlarını heyecanlandırmıştı.

19KRALİÇENİN DIANAYA HEDİYESİ
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KRALİÇE'NİN DIANA'YA HEDİYESİ

Prenses Diana'ya düğününde Kraliçe tarafından verilen tacın büyük inci damlaları damlaları 19 ayar pırlantadan.

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