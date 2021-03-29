Meghan'ın babası boş durmuyor: Ben de konuşmak istiyorum

Eşi Prens Harry ile birlikte Oprah Winfrey'e verdiği röportaj çok konuşulan Meghan Markle'ın, yılardır görüşmediği babası Thomas Markle bir kez daha ortaya çıktı.
2
OPRAH'A NOT İLETTİ İDDİASI
Baba Markle, önceki gün Oprah Winfrey'in Montecito'daki evinin önünde görüntülendi. Ünlü TV'cinin korumasına bir zarf teslim ettiği görülen Markle'ın Winfrey'e, kendisiyle de röportaj yapmasını istediğini belirten bir not ilettiği ileri sürülüyor.
3
'BENİMLE DE RÖPORTAJ YAP' DEDİ İDDİASI
Bu görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Thomas Markle'ın da Winfrey ile röportaj yapmak istediği iddiaları yeniden güçlendi. Yıllardır kızıyla görüşmeyen baba Markle'ın derdini bu yolla anlatmak istediği tahmin ediliyor.
4
'KONUŞMA HAKKIM VAR'
İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, “Thomas Markle, Oprah’a, hikayeyi kendi tarafından anlatmak istediğini iletti. Kızının röportajını izledi ve kendisinin de konuşmak için bir şansı hak ettiğini hissetti” dedi. Thomas Markle, geçen yıl ocak ayında Oprah Winfrey’e mektup yazarak kendisiyle görüşmesini istemişti.
5
SİNEMA SEKTÖRÜNDEN EMEKLİ
Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, emekli bir Hollywood çalışanı. 76 yaşındaki baba Markle, sinema filmleri ve dizilerde ışıkçı ve görüntü yönetmeni olarak görev yapıyordu. Hatta Meghan Markle'ın da onun bu sektörde çalışması sayesinde oyunculuğa adım attığı belirtiliyor.
6
KIZINI ELEŞTİRMİŞTİ
Thomas Markle, kızı Meghan ile damadı Harry İngiliz kraliyet ailesinden ayrılmaya karar verdiklerini açıkladığında da yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. Baba Markle kızının kraliyeti ucuzlattığını ileri sürüp "Her şeyi para için yaptı. Benim yetiştirdiğim kız bu olamaz" diye konuşmuştu. Thomas Markle, kızının Prens Harry ile evlenerek "Her genç kızın rüyasına sahip olmuştu. O buna ulaştı ve şimdi bunu elinin tersiyle itiyor. Bunu para için yaptığı ortada" sözleriyle de kızını suçlamıştı.
7
GERİLİM BİTMİYOR
Meghan Markle ile babası Thomas Markle arasındaki gerilim kraliyet düğününden sonra da ortadan kalkmadı. Hatta her geçen dakika farklı ayrıntılar ortaya çıktı, yeni iddialar öne sürüldü. Bir dönem Prens Harry ile Meghan Markle'ın, bir gazeteye karşı açtığı davanın dokümanları arasında çiftin baba Thomas Markle'a gönderdiği mesajlar da ortaya çıktı. Bu mesajlar basına da yansımıştı. Bu dokümanlara göre Meghan Markle ile Prens Harry, 19 Mayıs 2018'deki düğünleri öncesinde Thomas Markle'a onunla konuşmak istediklerini belirten çok sayıda mesaj gönderdi. Mahkeme kayıtlarında ortaya çıkan ve basına da yansıyan bu mesajlara göre Meghan ve Harry, Thomas Markle'a gönderdikleri bu mesajlarda onun sağlığından endişe ettiklerini ve eğer isterse evine güvenlik görevlisi gönderebileceklerini belirtti.
8
DÜĞÜNE DAVET EDİLMEDİ
Thomas Markle, kızının Prens Harry ile evlendiği törene davet edilmemiş ve buna gerekçe olarak da bozulan sağlığı gösterilmişti. Mahkeme dokümanlarında yer alan belgelere göre Meghan Markle babasının bütün bu mesajlara karşılık vermediğini ileri sürdü. Mahkeme kayıtlarında hem Harry'nin hem de Meghan'ın Thomas Markle'ı defalarca aradığı ancak baba Markle'ın bu aramalara karşılık vermediği de ileri sürüldü.
9
HARRY MESAJ GÖNDERDİ İDDASI
Harry'nin kayınpederine gönderdiği bir mesajda, aramalarına yanıt vermesini istediği de belirtildi.Bu mesajlar Harry ile Meghan'ın bir gazete aleyhine açtığı davada gözler önüne serildi. Belgelere göre Harry bir mesajında kayınpederine "Eger Meg'i seviyorsan onu ara" diye yazdı.
10
HİÇBİRİNE YANIT VERMEDİ
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Harry, bir mesajda kayınpederine "Tom, ben Harry. Şimdi seni arayacağım. Lütfen telefonu aç, teşekkür ederim" diye yazdı. Daha sonra bir başka mesajda da "Tom, yine Harry. Seninle gerçekten konuşmamız gerek. Özür dilemek zorunda değilsin, durumu anlıyoruz. Ama olayların kamuoyuna yansıması sadece durumu daha kötü hale getirecek" diye yazıyor. Harry'nin bu mesajlarıyla Thomas Markle'ı, basına kızıyla ilgili demeç vermemesi için ikna etmeye çalıştığı görüldü.Meghan Markle'ın düğünden önce de babasına bir mesaj gönderip kendisine ulaşmaşa çalıştığını belirttiği ancak baba Markle'ın ona dönmediği de ileri sürülüyor.
11
MEGHAN 'BABAM YALANCI' DEDİ
Mahkeme dokümanlarına göre Thomas Markle, Harry'nin kendisine güvenlik elemanı gönderme teklifini reddetti. Bu arada yine resmi dokümanlara göre Meghan Markle, babasını "yalancılıkla" itham ederek"etkili arkadaşlarının onunla olan ilişkisinin ayrıntılarını bir Amerikan dergisine açıklamayı planladığını bildiğini reddetti."
12
GÜNDEMDEN HİÇ DÜŞMÜYOR
Baba- kız Markle'lar hakkında ortaya atılan iddialar daha önce de basının gündeminde yer buldu. Bunlardan birinde de Thomas Markle kızının İngiliz kraliyet ailesinde mutlu olmadığıyla ilgiliydi. Meghan Markle’ın babası Thomas Markle, Sussex Düşesi olarak kraliyet etkinliklerinde boy gösteren kızının acı çektiğini gülümsemesinden anladığını belirtti. Baba Markl'ıne, kızının baskı altında olmasından endişe ettiği ileri sürüldü. Thomas Markle, oyuncu olan kızının Prens Harry ile evlendikten sonra bir kraliyet mensubu olarak yaşamaya başlamasından dolayı, TV’den vazgeçip prensesliğe geçişin sıkıntısıyla mücadele ettiğini söyledi. Baba Markle, kızının acısını gülümsemesinden görebildiğini belirtti.
13
KRALİÇE'DEN ARACI OLMASINI İSTEDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ
Düğünün yapıldığı 2018 yılında da baba Markle'ın kendisini kızıyla barıştırması için Kraliçe 2. Elizabeth'e çağrıda bulunduğu da ileri sürülmüştü. Prens Harry ile evlenen kızının düğününe davet edilmemesi ile gündeme gelen ve kızı üzerinden prim yaparak para kazanmaya çalıştığı söylenen Thomas Markle, kızı ile ilişkisini düzeltmesi için İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten yardım istediği iddiaları basına yansımıştı. Kızına birçok kez mesaj attığını ancak yanıt alamadığını söyleyen Markle "Tek diyebileceğim şu ki, ben buradayım ve ona ulaşmaya çalıştım, onun bana yanıt vermesine ihtiyacım var. Onu çok seviyorum ve onun da bunu bilmesi gerek" diye konuştu.