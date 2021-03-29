Meghan'ın babası boş durmuyor: Ben de konuşmak istiyorum

KRALİÇE'DEN ARACI OLMASINI İSTEDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ Düğünün yapıldığı 2018 yılında da baba Markle'ın kendisini kızıyla barıştırması için Kraliçe 2. Elizabeth'e çağrıda bulunduğu da ileri sürülmüştü. Prens Harry ile evlenen kızının düğününe davet edilmemesi ile gündeme gelen ve kızı üzerinden prim yaparak para kazanmaya çalıştığı söylenen Thomas Markle, kızı ile ilişkisini düzeltmesi için İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten yardım istediği iddiaları basına yansımıştı. Kızına birçok kez mesaj attığını ancak yanıt alamadığını söyleyen Markle "Tek diyebileceğim şu ki, ben buradayım ve ona ulaşmaya çalıştım, onun bana yanıt vermesine ihtiyacım var. Onu çok seviyorum ve onun da bunu bilmesi gerek" diye konuştu.