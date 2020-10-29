Her ne kadar birÃ§oÄŸu eÅŸinin annesine "anne" diye hitap etse de o Ã§ekiÅŸme sÃ¼rer gider. Ama bunun aksi Ã¶rnekler de gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n. Ãœstelik bunlardan bir tanesi Hollywood'da.