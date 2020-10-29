Hollywood'un örnek gelin- kaynana ikilisi: KÄ±zÄ± olsa yapmaz!
Gelinler ile kayÄ±nvalideler arasÄ±ndaki Ã§ekiÅŸmeler dÃ¼nya tarihi kadar eski desek yanlÄ±ÅŸ olmaz bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla.
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Her ne kadar birÃ§oÄŸu eÅŸinin annesine "anne" diye hitap etse de o Ã§ekiÅŸme sÃ¼rer gider. Ama bunun aksi Ã¶rnekler de gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n. Ãœstelik bunlardan bir tanesi Hollywood'da.
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Oscar Ã¶dÃ¼llÃ¼ oyuncu Matthew McConaughey'in eÅŸi Camila Alves ile annesi Mary Kathlene McCabe'in arasÄ±ndan kelimenin tam anlamÄ±yla su sÄ±zmÄ±yor.
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Matthew McConaughey ile 2006'dan bu yana birlikte olan, 2012'de de evlenen Camila Alves, sÄ±k sÄ±k Instagram sayfasÄ±ndan da bu yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren paylaÅŸÄ±mlar yapÄ±yor.
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700 bine yakÄ±n takipÃ§isi de BrezilyalÄ± model Camila Alves'in bu paylaÅŸÄ±mlarÄ±na yorum yaÄŸdÄ±rÄ±yor. En Ã§ok sÃ¶yledikleri ise Alves ile kayÄ±nvalidesi Mary Kathlene McCabe arasÄ±ndaki bu yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± takdir ettikleri.
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BirÃ§ok takipÃ§isi Alves'in dÃ¼nyanÄ±n en iyi gelini olduÄŸunu yazÄ±yor. BazÄ± takipÃ§ileri de her ikisinin de gelin- kayÄ±nvalide olarak son derece ÅŸanslÄ± olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ savunuyor.
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Alves'i kayÄ±nvalidesine pedikÃ¼r yaparken gÃ¶steren bir fotoÄŸrafa takipÃ§isi de "KayÄ±nvalideni gerÃ§ekten seviyor olmalÄ±sÄ±n. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ben baÅŸkasÄ±na pedikÃ¼r yapamazdÄ±m" yorumunu yazdÄ±.
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SÄ±k sÄ±k kayÄ±nvalidesi ile mutfakta saÄŸlÄ±klÄ± yiyecek ve iÃ§ecekler hazÄ±rlarken Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini de paylaÅŸan Alves'in takipÃ§ileri, Mary Kathlene McCabe'in de gelinini gerÃ§ekten sevdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde.
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GeÃ§en yÄ±l Matthew McConaughey ve Camila Alves, Mary Kathlene McCabe'in doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ± iÃ§in Ä°stanbul'u da kapsayan bir Avrupa turuna Ã§Ä±ktÄ±.
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1982 Brezilya doÄŸumlu olan Camila Alves, 15 yaÅŸÄ±na kadar Ã¼lkesinde bÃ¼yÃ¼dÃ¼. BabasÄ± Ã§iftÃ§i, annesi ise tasarÄ±mcÄ±ydÄ±. 15 yaÅŸÄ±nda Los Angeles'da yaÅŸayan teyzesini gÃ¶rmek iÃ§in ABD'ye giden Alves, orada kalmaya karar verdi.
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O sÃ¼reÃ§te ev temizlikÃ§iliÄŸinden, garsonluÄŸa kadar birÃ§ok iÅŸte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. O yÄ±llar iÃ§inde Ä°ngilizcesini geliÅŸtiren Camila Alves, ABD'ye yerleÅŸti.
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19 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde New York'a taÅŸÄ±ndÄ± ve model olarak kariyer yapmaya baÅŸladÄ±. O sÃ¼reÃ§te annesi de onu yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Annesiyle birlikte Ã§anta tasarlamaya baÅŸladÄ±lar.
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Alves, 2010 yÄ±lÄ±nda bir TV programÄ± sunmaya baÅŸladÄ±. Ä°ki yÄ±l sonra da Ã¼nlÃ¼ bir giyim firmasÄ±yla anlaÅŸma imzaladÄ±. 2016'da kadÄ±nlara yÃ¶nelik bir internet sitesi kurdu. Burada saÄŸlÄ±klÄ± beslenme, gÃ¼zellik gibi konularda hemcinslerine yÃ¶nelik paylaÅŸÄ±mlar yapmaya baÅŸladÄ±.Â
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2006'da Matthew McConaughey ile romantik bir iliÅŸkiye baÅŸladÄ±. AltÄ± yÄ±l sonra Ã§ift evlendi. ÃœÃ§ Ã§ocuklarÄ±yla mutlu bir evlilikleri var.