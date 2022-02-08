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Masumlar Apartmanı Rüya diziden ayrılıyor mu? Melisa Şenolsun hakkında bilgiler

#Masumlar Apartmanı#Masumlar Apartmanı Rüya#Melisa Şenolsun

Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları arasında yer alan Melisa Şenolsun, Rüya karakterine hayat veriyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziye yeni sezonda Melisa Şenolsun da katılmıştı. Yeni bölüm fragmanı akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Masumlar Apartmanı Rüya diziden ayrılıyor mu? Melisa Şenolsun hakkında bilgiler

1/3Masumlar Apartmanı Rüya diziden ayrılıyor mu Melisa Şenolsun hakkında bilgiler

Masumlar Apartmanı’nda Rüya’nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu haline geldi. Masumlar Apartmanı’nda Melisa Şenolsun’un diziden ayrılacağı iddiası gündemde yer alıyor. 1996 doğumlu olan Şenolsun en son Atiye dizisinde rol almıştı.

2/3MASUMLAR APARTMANI RÜYA DİZİDEN AYRILIYOR MU

MASUMLAR APARTMANI RÜYA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Masumlar Apartmanı dizisinde Melisa Şenolsun’un diziden ayrılacağı iddiası gündemde yer aldı. Rüya karakterine hayat veren Şenolsun’un 57. bölümde diziden ayrılması bekleniyor.

3/3MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

Aslen İzmirli olan Melisa Şenolsun, 24 Eylül 1996 tarihinde dünyaya geldi. Oyuncu Efecan Şenolsun’un kardeşi olan genç oyuncu, dizi kariyerine 2015 yapımı Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosunda çalıştı. Şükrü Özyıldız, Bensu Soral, Dilan Çiçek Deniz ile başrolü paylaştığı Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Bir döneme damga vuran Kiralık Aşk dizisinde Sude karakterini canlandırdı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda devam eden Melisa Şenolsun, 2018 yapımı Nefes Nefese’de narin ama olmadık tehlikelere atılabilecek kadar da gözü kara bir kız olan Rüya’yı canlandırdı. Melisa Şenolsun Atiye dizisinde rol aldı. Ünlü isim Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakterine hayat veriyor.

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