MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMasumlar Apartmanı oyuncuları arasında kimler var? İşte Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları
Geri Televizyon Masumlar Apartmanı oyuncuları arasında kimler var? İşte Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 16 Kasım 2021 - 16:58 | 

Masumlar Apartmanı oyuncuları arasında kimler var? İşte Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları

Masumlar Apartmanı dizisi her hafta yeni bölümleri ile salı akşamları izleyici karşısına çıkıyor. TRT 1 ekranlarında yer alan diziye yeni sezonda yeni isimler dahil oldu. Peki, Masumlar Apartmanı oyuncuları kimdir? İşte oyuncu kadrosu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları merak ediliyor. Salı akşamları yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisine yeni sezonda katılan oyuncular arasında Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz bulunuyor. Dizide Melisa Şenolsun Rüya karakterine, Aslıhan Gürbüz ise Ceylan karakterine hayat veriyor.

2MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMDİR

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMDİR?

Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları arasında Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Metin Coşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzel, Gizem Katmer, Tansel Öngel ve Aslıhan Gürbüz yer almaktadır.

Ezgi Mola – Safiye

Birkan Sokullu- Han

3

Merve Dizdar – Gülben

Melisa Şenolsun Rüya

Aslıhan Gürbüz- Ceylan

Tansel Öngel – Naci

Metin Coşkun - Hikmet

Esra Ruşan – Esra

Atilla Şendil -Memduh

Emir Özden – Ege

Uğur Uzel – Esat

Gizem Katmer - Neriman

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi