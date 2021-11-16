Masumlar Apartmanı oyuncuları arasında kimler var? İşte Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları

Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları merak ediliyor. Salı akşamları yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisine yeni sezonda katılan oyuncular arasında Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz bulunuyor. Dizide Melisa Şenolsun Rüya karakterine, Aslıhan Gürbüz ise Ceylan karakterine hayat veriyor.
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MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMDİR?
Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları arasında Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Metin Coşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzel, Gizem Katmer, Tansel Öngel ve Aslıhan Gürbüz yer almaktadır.