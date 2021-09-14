Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? TRT 1 yayın akışı
Masumlar Apartmanı izleyicileri heyecanla yeni sezonu beklemeye başladılar. Her hafta Salı akşamları ekrana gelen dizinin sezon finalinde İnci, Masumlar Apartmanı’na veda etmişti. Yeni sezonda kadroya Melisa Şenolsun’da katıldı. Peki, Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor, bugün var mı? İşte TRT 1 yayın akışı ve yeni sezon fragmanı
Masumlar Apartmanı yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi yeni sezonun ilk bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanında Melisa Şenolsun’un diziye katıldığı görülüyor.
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