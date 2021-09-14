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Televizyon
Haber Giriş: 14 Eylül 2021 - 09:34 | 

Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? TRT 1 yayın akışı

Masumlar Apartmanı izleyicileri heyecanla yeni sezonu beklemeye başladılar. Her hafta Salı akşamları ekrana gelen dizinin sezon finalinde İnci, Masumlar Apartmanı’na veda etmişti. Yeni sezonda kadroya Melisa Şenolsun’da katıldı. Peki, Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor, bugün var mı? İşte TRT 1 yayın akışı ve yeni sezon fragmanı

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Masumlar Apartmanı yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi yeni sezonun ilk bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanında Melisa Şenolsun’un diziye katıldığı görülüyor.

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MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Masumlar Apartmanı’nın yeni sezonu 14 Eylül akşamı başlıyor. Dizi yeni sezonda da her hafta Salı akşamları ekrana gelecek. Sezon finalinde İnci diziye veda etmişti. Yeni bölüm tanıtımında Melisa Şenolsun’un diziye katıldığı görülüyor.

3TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:55 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

05:50 Tövbeler Olsun

08:50 Kalk Gidelim

12:20 Benim Adım Melek

16:00 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Masumlar Apartmanı

05:50 Yıldızların Yolu

03:45 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları

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