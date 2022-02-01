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Masumlar Apartmanı Naci ölecek mi? Masumlar Apartmanı Naci’nin hastalığı merak konusu oldu

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Masumlar Apartmanı dizisinde Naci merak edilen isimlerden biri. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi salı akşamları ekrana geliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanına Naci’nin fenalaşması damga vurdu. Peki, Masumlar Apartmanı Naci ölecek mi, hastalığı nedir?

1/2Masumlar Apartmanı Naci ölecek mi Masumlar Apartmanı Naci’nin hastalığı merak konusu oldu

Masumlar Apartmanı dizisinde Naci’nin ölüp ölmeyeceği merak ediliyor. Naci’nin hastalığı gündemde yer alıyor. Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünde Naci’nin fenalaştığı görülüyor. Naci ellerinde çiçeklerle apartmanda fenalaşıyor. Safiye’nin ise ağladığı görülüyor.

2/2MASUMLAR APARTMANI’NDA NACİ ÖLECEK Mİ

MASUMLAR APARTMANI’NDA NACİ ÖLECEK Mİ?

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünde Naci’nin fenalaştığı görülüyor. Naci ellerinde çiçeklerle apartmanda fenalaşıyor. Safiye’nin ise ağladığı görülüyor.

Diziye sonradan dahil olan, herkesin öldü sandığı Naci karakteri aniden ortaya çıkmıştı. Evlendiği ve çocuğu olduğu öğrenilen Naci'nin dönüşünün altındaki neden ise ekran karşısındakileri derinden etkilemişti. Ellerinde uyuşmalar olan ve sık sık fiziksel problemler yaşayan Naci'nin hastalığı açıklanmadı ancak ölümcül olduğu biliniyor.

Karakterin ölüp ölmeyeceği ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

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