Masumiyet dizisi hangi günler yayınlanıyor? İşte Masumiyet dizisinin konusuna ilişkin detaylar
Masumiyet dizisi ekran macerasına hızlı bir giriş yaptı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Masumiyet’in ilk bölümünde dizisinin konusu ve karakterlere dair detaylar ortaya çıktı. Bir süredir ekranlara ara vermiş olan Deniz Çakır’ın performansı sosyal medyada da konuşuldu. Peki, Masumiyet dizisi hangi günler yayınlanıyor? İşte Masumiyet dizisinin konusuna ilişkin detaylar…
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1
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Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı “Masumiyet” dizisi, ekran macerasına 24 Şubat 2021 tarihinde başladı. İddialı oyuncu kadrosu ve senaryosuyla kendinden söz ettiren dizi çarşamba günü diziseverlerle buluşacak.
2
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Dizibib kadrosunda Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır’ın yanı sıra; İlayda Alişan, Serkay Tütüncü, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Gidişoğlu, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu, Adin Külçe, Almina Günaydın, Sevgi Temel ve Rüçhan Çalışkur gibi başarılı isimler de yer alıyor.
3
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MASUMİYET DİZİSİ KONUSU
Dizide; Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.