MasterChef'te kimler kazandı, kimler elendi? İşte 6 Ağustos MasterChef 2021 yedek kadroya geçen yarışmacılar!

İkinci turda ise yarışmacılardan yaratıcılık turunda yemek yapılması istendi. Kısıtlı sürede yarışmacılar en iyi menüyü çıkarmaya çalıştı. Bu turun sonunda da şefler yemeklerin tadına bakarak elenen ve yedek kadroya geçen isimleri duyurdu. Fikret, Baturalp, Umutcan ve Sevgi rakiplerinden daha az başarılı yemek yaparak elendi.