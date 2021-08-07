MasterChef'te kimler kazandı, kimler elendi? İşte 6 Ağustos MasterChef 2021 yedek kadroya geçen yarışmacılar!
MasterChef'te kazanan yarışmacılar son bölümde belli oldu. Ana kadro seçimlerinin ilk turu tamamlanırken MasterChef 2021'in 6 Ağustos tarihli 31. bölümünde yedek kadroya seçilen isimler kesinleşti. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in karşısında zamanla yarışan beş isim mutfakta zorlu anlar yaşadı. Gecenin sonunda yedek kadroya alınanlar sevinç yaşarken, başarısız olan yarışmacılar hayallerine veda etti. Peki, MasterChef'te kimler kazandı, yedek kadroya kimler girdi? İşte, MasterChef 2021 yedek kadroya seçilen yarışmacıların isimleri
MasterChef Türkiye'nin 6 Ağustos tarihli 31. bölümünde eleme heyecanı devam etti. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan MasterChef Türkiye'de bu kez yarışmacılar yedek kadroya seçilebilmek için hünerlerini gösterdi Yuvalama çorbası yemeğinin yapıldığı ilk turu geçen isimler Nursima, Berk, Ateş oldu. Final turunda ise Fikret, Baturalp, Umutcan elenerek hayallerine veda etti.
MASTERCHEF'TE YEDEK KADROYA KİMLER SEÇİLDİ?
MasterChef 2021'de cuma gecesi yarışmacılar yedek kadroya katılıp elenmemek için mücadele verdi. Zorlu gecede şefler yarışmacılardan ilk turda yuvalama çorbasını yapmasını istedi. 2021'in MasterChef'i olma hayali kuran yarışmacılar bu turda oldukça zorlandı. Yemeklerin tadımını yapan Danilo, Somer ve Mehmer Şef yedek kadroya ilk turdan geçen isimleri açıkladı. Bu isimler Nursima, Berk, Ateş oldu. Son turda ise Sergen ve Mete gecenin başarılı yemeğini yaparak yedek kadroya katıldı.
İkinci turda ise yarışmacılardan yaratıcılık turunda yemek yapılması istendi. Kısıtlı sürede yarışmacılar en iyi menüyü çıkarmaya çalıştı. Bu turun sonunda da şefler yemeklerin tadına bakarak elenen ve yedek kadroya geçen isimleri duyurdu. Fikret, Baturalp, Umutcan ve Sevgi rakiplerinden daha az başarılı yemek yaparak elendi.
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