MasterChef'te kim kazandı, kadroya kim girdi? İşte 4 Eylül MasterChef Türkiye 2021'in ana kadrosuna katılan yeni yarışmacı
MasterChef'te kadroya giren yarışmacı son bölümde belli oldu. Yeni sezonda rekabetin devam ettiği MasterChef Türkiye'nin 4 Eylül akşamı seyirci karşısına çıkan 57. bölümünde, yarışmacılar iki turda şeflerin karşısına en kusursuz tabağı çıkarmak için mücadele verdi. On iki yedek yarışmacının zorlu yemekleri yaptığı gecede, şeflerin kritik tadımının ardından oy çokluğu ile bir isim MasterChef'in ana kadrosuna girdi. Önlüğü alan yarışmacı hayallerine bir adım daha yaklaştı. Peki, MasterChef'te kim kazandı? İşte, ana kadroya seçilen yarışmacı ve son bölümün detayları.
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MasterChef Türkiye 2021 4 Eylül Cumartesi akşamı heyecan dolu bölümle Tv8 ekranlarında seyirci ile buluştu. Yeni sezonda dokunulmazlık mücadelesi devam ederken, elenecek yarışmacının yerine gelecek ismi belirlemek için yedek yarışmacılar son bölümde mutfağa girdi. Buffalo Wings ve yaratıcılık oyunundan oluşan iki zorlu tur sonrası rakiplerinden daha başarılı tabak yaparak MasterChef 2021 kadrosuna seçilen isim Azize Polat oldu.
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MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN İSİM BELLİ OLDU
MasterChef Türkiye'de ana kadro yarışmacı seçimlerinde 12 yedek yarışmacı ismi yazılı önlüğü kazanmak için mutfakta hünerlerini gösterdi. Şefler ilk turda yarışmacılardan Amerikan mutfağının sevilen atıştırmalık yemeği Buffalo Wings yapmasını istedi. Bu yemek için ise tam yarım saat süre verildi.
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Süre sonunda yemeklerin tadına bakan şefler final turuna kalan isimleri Araz, Pelin, Rabia Nur, Azize, Samet ve Melis olarak duyurdu.
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Final turu etabında ise yarışmacılara ana ürün tarçın olan yaratıcılık yemeği verildi. Bu zorlu yemek için süre tam 40 dakika olarak belirlendi. Gecenin sonunda Danilo, Somer ve Mehmet Şeflerden evet oyu alarak MasterChef 2021'in ana kadrosuna katılan isim Azize oldu. Rabia Nur ise 2. oldu. Kadroya katılan Azize Polat, hayallerine yaklaşmanın sevincini yaşadı.
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MASTERCHEF AZİZE KİMDİR?
Azize Polat 35 yaşında, evli ve aslen Adanalı. 3, 10, 14 yaşlarında üç çocuk annesi olan MasterChef Azize MasterChef Türkiye yarışmasına üçüncü kez başvurmuş. Aşçılık eğitimi almamış olan Azize Polat yarışmaya gelebilmek için 30 kilo verdiğini söyledi.