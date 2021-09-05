MasterChef'te kim kazandı, kadroya kim girdi? İşte 4 Eylül MasterChef Türkiye 2021'in ana kadrosuna katılan yeni yarışmacı

Final turu etabında ise yarışmacılara ana ürün tarçın olan yaratıcılık yemeği verildi. Bu zorlu yemek için süre tam 40 dakika olarak belirlendi. Gecenin sonunda Danilo, Somer ve Mehmet Şeflerden evet oyu alarak MasterChef 2021'in ana kadrosuna katılan isim Azize oldu. Rabia Nur ise 2. oldu. Kadroya katılan Azize Polat, hayallerine yaklaşmanın sevincini yaşadı.