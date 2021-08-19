MasterChef'te kim kazandı, dün gece kadroya kim girdi? 18 Ağustos MasterChef 41. bölümde 14. yarışmacı belli oldu!
MasterChef'te kim kazandı, sorusunun yanıtı son bölümde belli oldu. Eleme turunun bitmesine az bir zaman kala ana kadroya katılmak için bir kez daha mücadele veren yarışmacılar, MasterChef'in 18 Ağustos tarihli 41. son bölümünde adeta zamanla yarıştı. Zorlu gecede Suzan, Emre, Hüsnü, Yiğit, Safanur ve Pelin başarılı performanslar sergilerken, şeflerin oy birliği ile bir yarışmacı MasterChef 2021'in 14. yarışmacısı olmaya hak kazandı. eki, MasterChef’te kim kazandı, kim seçildi? İşte, MasterChef 41. bölümde ana kadroya giren yarışmacı.
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MasterChef Türkiye 2021'de ana kadro yarışmacı seçimi final turlarının sonuna yaklaşıldı. Tv8 ekranlarında çarşamba sevenleri ile buluşan MasterChef’te üçüncü grupta yer alan on iki yarışmacı, önlüğü alarak ana kadroya girmek için mutfakta hünerlerini gösterdi. Heyecanın tavan yaptığı bölümün ilk turunda sac tava ve şehriyeli pilav yemeğini başarılı yaparak final turuna yükselen isimler Suzan, Emre, Hüsnü, Yiğit, Safanur ve Pelin olarak açıklandı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdikleri karara göre MasterChef'te ana kadroya seçilen 14. isim Safanur oldu. Öte yandan yemeğini ocakta bıraktığı için Nejdet ve Atakan'ın tabakları değerlendirmeye alınmadı.
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MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?
Yarışmacı elemesi finallerinin yaşandığı çarşamba gecesi şefler ilk etapta yarışmacılardan 40 dakika süre içerisinde sac tava ve yanında şehriyeli pilav yapmasını istedi. Bu grupta kalan 12 yarışmacı en iyi tabağı çıkarmak için oldukça zorlu anlar yaşadı. Nejdet ve Atakan, yemeğini ocakta bıraktığı için değerlendirilmeye alınmadı ve duygusal anlar yaşadı. Direkt iki yarışmacının elendiği turda şeflerin yaptığı tadımın ardından Suzan, Emre, Hüsnü, Yiğit, Safanur ve Pelin yaratıcılık yemeği etabına yükseldi.
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Yaratıcılık oyununda ise şefler bu defa 6 yarışmacıdan ana ürünü patlıcan olan yemek hazırlamasını istedi. Market alışverişi ve düşünme süresinin ardından bu yemek için şefler yarışmacılara 40 dakika zaman verdi. Yemeklerin tadına veren şeflerin kararı şu yönde oldu; Suzan altıncı, Hüsnü beşinci, Emre dördüncü, Yiğit üçüncü oldu. Pelin geceyi ikinci olarak tamamlarken gecenin kazananı Safanur oldu.
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MASTERCHEF SAFANUR BOL KİMDİR?
19 Ağustos 1998 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesinde dünyaya gelen MasterChef Safanur Ege üniversitesinde Agroekoloji ve Sürdürülebilir Tarım üstüne yüksek lisans yapıyor. Ünlü restoranlar da dahil hem yurt içinde hem de yurt dışında staj yapan genç yarışmacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak sanatları ve yönetimi bölümünü tam burslu kazanmış. İzmir’de yaşayan Safanur Bol MasterChef'e ailesi ve arkadaşlarının tavsiyesi ile katılım sağladı.