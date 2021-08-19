MasterChef'te kim kazandı, dün gece kadroya kim girdi? 18 Ağustos MasterChef 41. bölümde 14. yarışmacı belli oldu!

MasterChef Türkiye 2021'de ana kadro yarışmacı seçimi final turlarının sonuna yaklaşıldı. Tv8 ekranlarında çarşamba sevenleri ile buluşan MasterChef’te üçüncü grupta yer alan on iki yarışmacı, önlüğü alarak ana kadroya girmek için mutfakta hünerlerini gösterdi. Heyecanın tavan yaptığı bölümün ilk turunda sac tava ve şehriyeli pilav yemeğini başarılı yaparak final turuna yükselen isimler Suzan, Emre, Hüsnü, Yiğit, Safanur ve Pelin olarak açıklandı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdikleri karara göre MasterChef'te ana kadroya seçilen 14. isim Safanur oldu. Öte yandan yemeğini ocakta bıraktığı için Nejdet ve Atakan'ın tabakları değerlendirmeye alınmadı.