MasterChef'te kim elendi, dün gece yarışmadan kim gitti? Gözyaşları sel oldu... İşte 26 Aralık Pazar MasterChef'te dün akşam elenen yarışmacı

Eleme turunun ikinci etabında ise bu sefer şefler yarışmacıların Somer Şefin özel yemeği olan Kilis tava isimli yemeği hazırlamalarını istedi. Somer Şefin tarifine en çok benzeyen yemeği yapmaya çalışan yarışmacılar süre sonunda yaptıkları tabakları şeflerin beğenisine sundu. Toplam puanlamada ise Hasan 43, Burcu 32, Mert ise 30 puan aldı. Yapılan puanlamanın ardından, şefler tarafından en az puanı alarak yarışmaya veda eden isim Mert oldu. Yarışmaya veda eden Mert duygusal anlar yaşadı.