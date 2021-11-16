MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de ana kadroya kimler dahil oldu? İşte bu akşam yaşananlar

SON OLARAK KİM GİRDİ? İkinci olarak da dünya mutfağından narenciyeli ördek göğsü yemeğini yapan yarışmacılar, son kontenjan için mücadele etti.



Süre bitiminde yemeği hazırlayamayan Fatma, değerlendirilmeye alınmadı. Şeflerin tadımı sonrasında Görkem ve Hamza'yı öne çağırdı.Şeflerin tadımı sonrası, bu etabı kazanan ve ana kadroya dahil olan son isim Görkem oldu.



