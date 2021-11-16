MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de ana kadroya kimler dahil oldu? İşte bu akşam yaşananlar
MasterChef Türkiye 2021'de bu haftanın kaptanlık oyununun heyecanı geride kaldı. MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları ve takım kadroları belli oldu. Haftanın kaptanlık oyununu kazanmak ve Mavi Takımın kaptanı olarak boy göstermek isteyen yarışmacılar, donut yaparak şeflerin karşısına çıktı. Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda yarışmaya veda eden isimler, yeniden ana kadroya dahil olabilmek adına mücadele etti. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de ana kadroya kimler dahil oldu?
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MasterChef Türkiye'de yeni hafta heyecanı kaptanlık oyunu ile başladı. Yarışmacılar Mavi Takım kaptanı olmak için, istenen donutları kusursuz yapmak adına çaba sarf etti. Öte yandan Mavi Takımın kaptanı olan isim, Kırmızı Takım kaptanını da belirledi. İşte, bu hafta MasterChef'te Mavi ve Kırmızı Takımın kaptanları...
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Sevilen yarışma MasterChef 2021’de geçen hafta elenen isim Azize olurken bu bölümde kaptanlık oyunu oynandı. MasterChef Türkiye'de bu akşam yeni haftanın kaptanları ve takım kadroları belli oldu.
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KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'in 15 Kasım akşamı ekranlara gelen bölümünde on yarışmacı, haftanın ilk gününde Mavi Takım kaptanı olmak için çabaladı.
Gecenin en başarılı donutunu yapan Eren Mavi Takım kaptanı oldu.
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KIRMIZI TAKİM KAPTANI KİM OLDU?
Kaptanlık oyununu kazanan Eren Kırmızı Takım kaptanını Dilara olarak belirledi.
İŞTE HAFTANIN TAKIMLARI
MAVİ TAKIM: Eren, Burcu, Hasan, Safanur, Pelin
KIRMIZI TAKIM: Dilara, Tahsin, Eren, Araz, Mert
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ANA KADROYA İLK KİM DAHİL OLDU?
MasterChef 2021'in 13. haftasında geri dönüş oyununun heyecanı yaşandı. Ana kadroya girecek isimler iki turda belirlendi. İlk turda Şıhıl Mahşi yemeği yapıldı.
Şeflerin tadımı sonrası, geçtiğimiz haftanın eleneni Azize, en iyi tabağı yaparak yarışmaya geri döndü.
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SON OLARAK KİM GİRDİ?
İkinci olarak da dünya mutfağından narenciyeli ördek göğsü yemeğini yapan yarışmacılar, son kontenjan için mücadele etti.
Süre bitiminde yemeği hazırlayamayan Fatma, değerlendirilmeye alınmadı. Şeflerin tadımı sonrasında Görkem ve Hamza'yı öne çağırdı.Şeflerin tadımı sonrası, bu etabı kazanan ve ana kadroya dahil olan son isim Görkem oldu.