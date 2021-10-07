MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte 6 Ekim MasterChef potaya giren isimler
MasterChef'te eleme adayı kimler oldu, sorusunun yanıtı kıran kırana geçen dokunulmazlık mücadelesi sonrası netlik kazandı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanının yaşandığı MasterChef Türkiye 2021'in 6 Ekim tarihli 85. bölümünde kırmızı ve mavi takım günün en başarılı menüsünü hazırlamak için zamanla yarıştı. Meksika mutfağından yemek çeşitlerinin yapıldığı gecede takım dokunulmazlığını mavi takım kazandı. Siyah önlüklerini giyen kırmızı takımdan 2 yarışmacı ise eleme potasına girdi. İşte, MasterChef eleme adayları ve son bölümde yaşananlar.
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MasterChef Türkiye'nin son bölümünde dokunulmazlık oyunu için nefes kesen mücadele yaşandı. TV8 ekranlarında haftanın 2. dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıkan MasterChef'te takımlar Meksika mutfağından yemekleri hazırlamak için mücadele verdi. Yedi çeşit yemeğin yapıldığı dokunulmazlığı mavi takım kazanırken, kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı alan isim Dilara oldu. Gecenin sonunda ise Mustafa ve Pelin eleme adayı seçildi.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan Dilara haftanın üçüncü eleme adayını belirledi. Dilara eleme potasına Mustafa'yı gönderdi. Kırmızı takımda daha sonra ise eleme oylaması gerçekleşti.
MasterChef eleme oylamasında adı en çok yazılan isimler eşitlendiği için kaptanın oyu gecenin kaderini belirledi. Haftanın dördüncü eleme adayı kaptanın seçimi ile Pelin oldu. Böylece MasterChef'te eleme adayları Mustafa ve Pelin seçildi.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan Meksika mutfağından 7 çeşit yemek hazırlamalarını istedi. Sopa de tortilla, nachos, karidesli taco, tamales, etli fajita, mole poblano, duche de leche donut için yarışmacılara bir saat süre verildi.
Sürenin ardından şefler yapılan yemeklerin tadına bakarak aralarında değerlendirme yaptı. Oy çokluğu ile haftanın ikinci MasterChef dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Böylece mavi takım hafta başından beri 2'de 2 yaptı.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım bu kez siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti. Bu oyunda yarışmacılara, dokunulmazlık oyununda kalan ürünler verildi.
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Kabuklu fındık, köftelik bulgur, çedar peyniri, bitter çikolata, koçan mısır, kestane mantarı, Meksika biberi, asma yaprağı, dana kıyma, tavukgöğsü, taze tel kadayıf malzemelerinin verildiği turda yarışmacılardan yaratıcı yemeklerin hazırlamaları istendi. 40 dakikalık süre sonunda şefler yemeklerin tadına baktı ve gecenin en başarılı tabağını yapan isimler Dilara, Burcu ve Araz seçildi. Şeflerin oy birliği ile bireysel dokunulmazlığı Dilara kazandı.