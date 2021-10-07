MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte 6 Ekim MasterChef potaya giren isimler

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan Meksika mutfağından 7 çeşit yemek hazırlamalarını istedi. Sopa de tortilla, nachos, karidesli taco, tamales, etli fajita, mole poblano, duche de leche donut için yarışmacılara bir saat süre verildi.



Sürenin ardından şefler yapılan yemeklerin tadına bakarak aralarında değerlendirme yaptı. Oy çokluğu ile haftanın ikinci MasterChef dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Böylece mavi takım hafta başından beri 2'de 2 yaptı.