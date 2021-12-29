MasterChef’te eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? 28 Aralık MasterChef ödül oyununu kazanan takım belli oldu
MasterChef eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtı heyecan dolu son bölümde netlik kazandı. Çeyrek final heyecanına kısa süre kala MasterChef'in 28 Aralık'ta ekranlara gelen 144. bölümünde, haftanın ilk eleme adayını belirlemek için kırmızı ve mavi takım yarışmacıları 45 dakika süre içerisinde en iyi üç çeşit yaratıcı yemeği hazırlamaya çalıştı. Dokunulmazlık oyunu mavi kazırken, kırmızı takımdan bir isim MasterChef eleme potasına girdi. Gecenin sonunda eski yarışmacılarla oynanan ödül oyunu ise renkli anları ekranlara getirdi. İşte, 28 Aralık MasterChef eleme adayı ve ödülü kazanan takım.
MasterChef'te 1. eleme adayı, salı akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu heyecanının ardından belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve adım adım finale giden MasterChef Türkiye'nin son bölümüne eski yarışmacılar damga vurdu. Eski yarışmacılar Serhat Doğramacı, Sefa Okyay Kılıç, Emir Elidemir, Ayyüce Kamit, Barbaros Yoloğlu, Özgül Coşar'ın konuk olduğu gecede ödülü Barbaros-Hasan ikilisi kazandı. Kırmızı takımdan seçilen eleme adayı ise Burcu oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık oyunu sonrasında haftanın eleme adayı belirlendi. Yarışmacı sayısının 6'ya inmesi ile heyecan artarken dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda oylama yapıldı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Dilara oldu. Yapılan oylama ile bu 28 Aralık akşamı MasterChef'te haftanın 1. eleme adayı Burcu oldu.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan salı akşamı üç yaratıcı yemek hazırlamalarını istedi. Mavi takım ve Kırmızı takım, verilen malzemeler ile üç çeşit yemek yapmak için adeta zamanla yarıştı. Yaratıcı yemek menüsünde şefler yarışmacılara tam 45 dakika süre verdi.
Verilen sürenin sonunda şefler yapılan yemekleri tek tek değerlendirdi. Öte yandan Mehmet Şef değerlendirme sırasında Tahsin'in yaptığı tatlı için kaşık attı. MasterChef'te “benim sana öğretebileceğim herhangi bir şey kalmadı “ anlamına gelen kaşık atmayı Mehmet Şef 4 senede bir kez attığını söyledi. Yapılan oylama sonucunda dokunulmazlığı kazanan mavi takım oldu.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te oynanan ödül oyununa eski yarışmacılar da konuk oldu. Geçen sezonun altı yarışmacısının katıldığı gecede takımlar kura ile seçildi. Kura sonucu Sefa - Burcu, Ayyüce - Tahsin, Serhat - Sergen, Emir - Dilara, Barbaros - Hasan, Özgül - Eren şeklinde eşleşme gerçekleşti.