MasterChef’te eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? 28 Aralık MasterChef ödül oyununu kazanan takım belli oldu

Verilen sürenin sonunda şefler yapılan yemekleri tek tek değerlendirdi. Öte yandan Mehmet Şef değerlendirme sırasında Tahsin'in yaptığı tatlı için kaşık attı. MasterChef'te “benim sana öğretebileceğim herhangi bir şey kalmadı “ anlamına gelen kaşık atmayı Mehmet Şef 4 senede bir kez attığını söyledi. Yapılan oylama sonucunda dokunulmazlığı kazanan mavi takım oldu.