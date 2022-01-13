MasterChef'te duygu dolu anlar... Veda eden isim anlattıklarıyla şefleri ağlattı

Duygularını tutmakta zorlanan Tahsin sözlerini şöyle sürdürdü; Oğuz benim çok yakın arkadaşımdı... Ölümün en can yakanı, en canı yakana denk geldiğinde galiba can yakıyormuş... Ben o gün ne yapacağımı düşünemedim. Bir çıkmaza gireceğimi düşündüm. O kadar zordu ve o kadar ağırdı ki benim için.