MasterChef'te duygu dolu anlar... Veda eden isim anlattıklarıyla şefleri ağlattı
MasterChef Türkiye'de yarı finalde dün gece eleme heyecanı yaşandı. Tahsin ve Hasan'ın finalist olmak için mücadele ettiği gecede, MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Tahsin oldu. Hüzünlü ayrılığın ardından duygusal bir konuşma yapan Tahsin'in sözleri şefleri ağlattı.
MasterChef Türkiye'nin 12 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan programında eleme gecesi yaşandı. Cuma akşamı şampiyonun belirleneceği büyük final öncesi son kez yarışmacılar mücadele verdi. Tahsin ve Hasan ikili düelloda üç aşamalı özel tariflerini yapmak için kıran kırana yarıştı. En az puanı alan Tahsin MasterChef 2021'in 3'üncüsü olarak veda etti. Tahsin veda konuşmasında yakın arkadaşının yarışmaya gelmeden önce öldüğünü söyledi.
Yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Tahsin'in yarışmaya veda etmesi ekran başındakilere şok etkisi yarattı. 3. olarak elenen Tahsin, "Ben bu yola çıkarken, sadece ailem için değil, kendimi ispatlamak için de gelmiştim. Hem insanlık adına hem kendi kattığım tevazu adına hem bundan sonra atacağım adım adına...
Buraya gelirken annem için yarıştım, babam için yarıştım, kardeşlerim için yarıştım. Yemek parçalarını anlatırken aslında tüm o akraba bütünlüğüm için yarıştım. Ama en çok da Oğuz için yarıştım." ifadelerini kullandı.
Ve o dönemde biriyle birlikteydim, hayatımı çok kötü frenlediğimi fark ettim. Atacağım adımda düşündüğümü, cesaret bulamadığımı kendime sınırlar çizdiğimi düşündüm. Ama hayır dedim. Oğuz için yarıştım kupaya koştum ama olmadı beni affetsin. Tesbihi her zaman yanımdaydı, her zaman uğur getirdi, hakkını helal etsin...
6
Tahsin'in anlattıkları karşısında Somer ve Mehmet Şef gözyaşlarını tutamadı.