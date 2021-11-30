MasterChef’te düelloyu kim kazandı, avantajı kim aldı? 29 Kasım MasterChef yeni takımlar ve kaptanlar belli oldu

MASTERCHEF DÜELLOYU KİM KAZANDI?

Pazartesi akşamları büyük bir heyecana sahne olan MasterChef kaptanlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef bu hafta yarışmacıların Kayseri yağlaması yapmasını istedi. Sekiz adet yağlama yapmaları için yarışmacılara 45 dakika süre verildi.



Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna şefler, süre sonunda tadım yaparak verdikleri kararı açıkladı. Gecenin en iyi tabağını yapan Sergen mavi takımın kaptanı olurken kırmız takımın kaptanlığına da Eren'i seçti.