MasterChef’te düelloyu kim kazandı, avantajı kim aldı? 29 Kasım MasterChef yeni takımlar ve kaptanlar belli oldu
MasterChef’te düelloyu kazanan isim son bölümde belli oldu. Heyecan dolu anların ekranlara geldiği MasterChef Türkiye'nin 29 Kasım tarihli 123. bölümünde yarışmacılar ilk turda MasterChef kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi. Kırmızı ve mavi takımın yeniden belirlendiği gecede en lezzetli yağlamayı yapan Sergen kaptanlık oyununu kazanırken, karşı takımın kaptanlığına da Eren'i seçti. İki kaptanın belirlendiği rekabet dolu gecenin sonunda oynanan kaptanlar düellosunu kazanan yarışmacı ise takımına avantajı getirdi. Peki, MasterChef’te düelloyu kim kazandı? İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.
MasterChef’te düelloyu kim kazandı sorusunun yanıt bulduğu gecede kaptanlık oyunu mücadelesi yaşandı. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan MasterChef Türkiye'nin pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde kaptanlık oyununda yarışmacılar Kayseri yağlaması yapmak için hünerlerini gösterdi. Oyunun ardından Sergen haftanın kaptanı olurken düelloyu da kazanan isim oldu.
MASTERCHEF DÜELLOYU KİM KAZANDI?
Pazartesi akşamları büyük bir heyecana sahne olan MasterChef kaptanlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef bu hafta yarışmacıların Kayseri yağlaması yapmasını istedi. Sekiz adet yağlama yapmaları için yarışmacılara 45 dakika süre verildi.
Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna şefler, süre sonunda tadım yaparak verdikleri kararı açıkladı. Gecenin en iyi tabağını yapan Sergen mavi takımın kaptanı olurken kırmız takımın kaptanlığına da Eren'i seçti.
Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna şefler, süre sonunda tadım yaparak verdikleri kararı açıkladı. Gecenin en iyi tabağını yapan Sergen mavi takımın kaptanı olurken kırmız takımın kaptanlığına da Eren'i seçti.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR YENİDEN KURULDU
Eren ve Sergen'in kaptan olduğu haftada yarışmacı seçimi yapıldı. Kaptanlar takımları kurarken başarılı buldukları isimleri seçti. MasterChef'te bu hafta takımlar şöyle kuruldu;
MAVİ TAKIM: Sergen (Kaptan), Tahsin, Hasan, Burcu, Araz
KIRMIZI TAKIM: Eren (Kaptan), Mert, Dilara, Safanur, Görkem
MAVİ TAKIM: Sergen (Kaptan), Tahsin, Hasan, Burcu, Araz
KIRMIZI TAKIM: Eren (Kaptan), Mert, Dilara, Safanur, Görkem