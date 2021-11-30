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Televizyon
Haber Giriş: 30 Kasım 2021 - 02:19 | 

MasterChef’te düelloyu kim kazandı, avantajı kim aldı? 29 Kasım MasterChef yeni takımlar ve kaptanlar belli oldu

MasterChef’te düelloyu kazanan isim son bölümde belli oldu. Heyecan dolu anların ekranlara geldiği MasterChef Türkiye'nin 29 Kasım tarihli 123. bölümünde yarışmacılar ilk turda MasterChef kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi. Kırmızı ve mavi takımın yeniden belirlendiği gecede en lezzetli yağlamayı yapan Sergen kaptanlık oyununu kazanırken, karşı takımın kaptanlığına da Eren'i seçti. İki kaptanın belirlendiği rekabet dolu gecenin sonunda oynanan kaptanlar düellosunu kazanan yarışmacı ise takımına avantajı getirdi. Peki, MasterChef’te düelloyu kim kazandı? İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.

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MasterChef’te düelloyu kim kazandı sorusunun yanıt bulduğu gecede kaptanlık oyunu mücadelesi yaşandı. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan MasterChef Türkiye'nin pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde kaptanlık oyununda yarışmacılar Kayseri yağlaması yapmak için hünerlerini gösterdi. Oyunun ardından Sergen haftanın kaptanı olurken düelloyu da kazanan isim oldu.
2MASTERCHEF DÜELLOYU KİM KAZANDI

MASTERCHEF DÜELLOYU KİM KAZANDI?

Pazartesi akşamları büyük bir heyecana sahne olan MasterChef kaptanlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef bu hafta yarışmacıların Kayseri yağlaması yapmasını istedi. Sekiz adet yağlama yapmaları için yarışmacılara 45 dakika süre verildi.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna şefler, süre sonunda tadım yaparak verdikleri kararı açıkladı. Gecenin en iyi tabağını yapan Sergen mavi takımın kaptanı olurken kırmız takımın kaptanlığına da Eren'i seçti.
3MASTERCHEFTE TAKIMLAR YENİDEN KURULDU

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR YENİDEN KURULDU

Eren ve Sergen'in kaptan olduğu haftada yarışmacı seçimi yapıldı. Kaptanlar takımları kurarken başarılı buldukları isimleri seçti. MasterChef'te bu hafta takımlar şöyle kuruldu;

MAVİ TAKIM: Sergen (Kaptan), Tahsin, Hasan, Burcu, Araz

KIRMIZI TAKIM: Eren (Kaptan), Mert, Dilara, Safanur, Görkem
4MASTERCHEF KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI

MASTERCHEF KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Takım seçimleri sonrası kaptanlar bu kez avantajın yer aldığı düello oyununda karşı karşıya geldi. Düelloda oyun soru cevap olarak belirlendi. Bu etapta yarışmacılara 21 tane soru soruldu.
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Sergen, 21 soruda 11 doğru cevap verirken Eren sadece 4 soruya doğru cevap verdi. Bu sonuçla Sergen kaptanlık düellosunu kazanarak avantajı takımına kazandırdı.
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