MasterChef’te çeyrek finale kim çıktı? İşte ilk çeyrek finalist olan yarışmacı
TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye’de çeyrek final mücadelesi bu akşam başladı. Burcu'nun elenmesinin ardından geriye kalan 5 yarışmacı, çeyrek finale kalmak için kıyasıya mücadele etti. Bölümün ardından, çeyrek finale ilk kimin çıktığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef’te çeyrek finale ilk kim çıktı?
MasterChef Türkiye 2021 büyük finale geri sayım başladı. MasterChef 2021'de 3 Ocak Pazartesi akşamı, çeyrek finale kalacak isimler netlik kazanıyor. Bu hafta her gün yapılacak iki oyun sonucunda şef ceketini kazanan isimler belli olacak. İşte, MasterChef 2021'in çeyrek finaline ilk kalan isim...
Bu haftadan itibaren MasterChef'te artık kaptanlık oyunu, kaptanlar düellosu, takım oyunu, dokunulmazlık oyunu ve konsey toplantısı olmayacak. MasterChef’in 20. haftasında dört gün boyunca iki oyun oynanacak. Her gün bir konuk şefin imza tabağı ile bir yaratıcılık oyun sonrasında en çok puanı alan isim, çeyrek finale kalacak.
MASTERCHEF’TE İLK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye’de bu akşam ilk oyunda konuk şefin imza tabağı yapıldı. Şef Yılmaz Öztürk'ün tabağını en yakın şekilde yapan yarışmacı oylama sonucu belli oldu.
Puanlama sonucunda Tahsin 30, Sergen 29, Hasan 28, Dilara 26, Eren 25 puan aldı.
Puanlama sonucunda Tahsin 30, Sergen 29, Hasan 28, Dilara 26, Eren 25 puan aldı.
İKİNCİ OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef’te günün ikinci oyunu ise yaratıcılık oyunuydu. Yarışmacılar, verilen ürünler ve market alışverişi ile yaratıcı bir tabak çıkarmaya çalıştı.
Şefler, hazırlanan yemeklerin tadımını yaparak puan verdi. Böylece ikinci oyunda kazanan da belli oldu.
52 Puan alan Sergen birinci, 49 puan alan Dilara ve Tahsin ise 2. ve 3'lüğü paylaştı. Eren ve Hasan ise 42 puanda kaldı.
Şefler, hazırlanan yemeklerin tadımını yaparak puan verdi. Böylece ikinci oyunda kazanan da belli oldu.
52 Puan alan Sergen birinci, 49 puan alan Dilara ve Tahsin ise 2. ve 3'lüğü paylaştı. Eren ve Hasan ise 42 puanda kaldı.
MASTERCHEF'TE ÇEYREK FİNALE KİM KALDI?
MasterChef 2021’de çeyrek finale kalan isim, her gün oynanacak iki oyun sonrasında belli oluyor.
İlk oyunda konuk şef ve daimi üç şef, 10 üzerinden puan veriyor. İkinci oyunda ise üç şef tarafından 10 üzerinden puanlar veriliyor.
Gecenin sonunda en çok puanı toplayan yarışmacı Sergen oldu ve şef ceketini alarak çeyrek finale adını yazdırdı.
İlk oyunda konuk şef ve daimi üç şef, 10 üzerinden puan veriyor. İkinci oyunda ise üç şef tarafından 10 üzerinden puanlar veriliyor.
Gecenin sonunda en çok puanı toplayan yarışmacı Sergen oldu ve şef ceketini alarak çeyrek finale adını yazdırdı.