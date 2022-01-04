MasterChef’te çeyrek finale kim çıktı? İşte ilk çeyrek finalist olan yarışmacı

İKİNCİ OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’te günün ikinci oyunu ise yaratıcılık oyunuydu. Yarışmacılar, verilen ürünler ve market alışverişi ile yaratıcı bir tabak çıkarmaya çalıştı.



Şefler, hazırlanan yemeklerin tadımını yaparak puan verdi. Böylece ikinci oyunda kazanan da belli oldu.



52 Puan alan Sergen birinci, 49 puan alan Dilara ve Tahsin ise 2. ve 3'lüğü paylaştı. Eren ve Hasan ise 42 puanda kaldı.



