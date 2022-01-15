MasterChef'te bu sezonun şampiyonu kim oldu? Eren mi yoksa Hasan mı kazandı? İşte MastrerChef Türkiye'nin kazananı

MasterChef'te bu sezonun şampiyonu belli oldu. 14 Ocak 2022 tarihinde ekranlara gelen bölümde yarışmacılar son ana kadar mücadele ederek hünerlerini sergiledi. Bu yemekler için şeflerin verdiği puanlar sonrasında canlı yayına geçildi. Canlı yayında ise Hasan ve Eren, imza tabağını hazırladı. İşte, MastrerChef Türkiye'nin kazananı...
MasterChef 2021’de aylar süren mücadele sonunda finalin ismi Eren–Hasan olmuştu. İki yarışmacı, MasterChef’in 13 Ocak Perşembe bölümünde büyük finalin ilk turunda karşı karşıya geldi. İki günlük büyük final maratonu ilk gününde yarışmacılar, hayatlarını değiştiren yemekleri yaptı.
Büyük finalin ilk günü olan perşembe gecesi yarışmacılar ilk etapta, yarışmada ilk hazırladıkları yemeğin malzemesi ile aynı yemeği bir kez daha yapmak için mutfağa girdi. Bu etap için şeflerin yarışmacılara verdikleri süreyi duyurmasının ardından Eren ve Hasan kazanmak için adeta canını dişine taktı. Süre sonunda yarışmacılar hazırladıkları ilk tabakları şeflere sundu. Şeflerin verdikleri puanlara göre birinci oyunda Eren 24, Hasan 20 puan aldı.İkinci oyunda ise bu kez şefler finalistlerden dört ana malzemeden yaratıcı yemek yapmalarını istedi. Bu sade ve lezzetli yemek turu için de verilen sürenin bitiminde şefler, yarışmacılara on üzerinde puan verdi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in ikinci turda verdiği puan sonuçlarına göre Eren 19, Hasan 19 puan aldı.
Üçüncü oyun sonunda Eren 65, Hasan 59 puan topladı.
Canlı yayında yapılan imza tabaklarının değerlendirilmesiyle MasterChef 2021'in şampiyonu belirlendi. Geçen yıl otomobil olarak verilen büyük ödül bu yıl da otomobil olarak açıklandı.
İki yarışmacı, MasterChef’in 14 Ocak Cuma günkü bölümünde büyük finalin ikinci turunda karşı karşıya geldi. İki finalist, şeflerin istediği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı.
Üç oyunda oluşan final gecesinde önce Türk mutfağı ve uluslararası mutfaktan birer menü hazırlandı. Bu yemekler için şeflerin verdiği puanlar sonrasında canlı yayına geçildi. Canlı yayında ise Hasan ve Eren, imza tabağını hazırladı.
Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna Şeflerin vereceği puanlar sezonun kazananını belirledi.
Hasan: Mehmet Şef 7 + Danilo Şef 8 + Somer Şef 8 = 23
Eren: Mehmet Şef 6 + Danilo Şef 7 + Somer Şef 6 = 19
Eren 84, Hasan 82 puana yükseldi.
Hasan: Mehmet Şef 7 + Danilo Şef 7 + Somer Şef 7 = 21
Eren: Mehmet Şef 8 + Danilo Şef 8 + Somer Şef 8 = 24
Bu sonuca göre Eren 108, Hasan 103 puana ulaştı.
Büyük finalde son oyun yarışmacıların imza tabağı idi.
Son oyunda Hasan 24, Eren 26 puan aldı. Böylece 134 puana yükselen Eren Kaşıkçı, MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu oldu.
MasterChef Türkiye 2021 sezonu final gecesinde yarışmacılara cuma günü verilen puanlar eklendi. Böylece bir önceki günkü oylar ile beraber toplamda üç oyun sonunda 134 puan alan Eren MasterChef 2021 şampiyonluğuna adını yazdırdı.
1989 doğumlu olan Eren Kaşıkçı 32 yaşındadır. Kırıkkale doğumlu olan yarışmacı Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Yarışmaya Gökçeada’dan katılan Eren Kaşıkçı evli ve bir çocuk babasıdır.
19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamamıştı. MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim almıştır.