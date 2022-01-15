MasterChef'te bu sezonun şampiyonu kim oldu? Eren mi yoksa Hasan mı kazandı? İşte MastrerChef Türkiye'nin kazananı

MASTERCHEF FİNALİNİN BİRİNCİ TURUNDA NE OLDU?

MasterChef 2021’de aylar süren mücadele sonunda finalin ismi Eren–Hasan olmuştu. İki yarışmacı, MasterChef’in 13 Ocak Perşembe bölümünde büyük finalin ilk turunda karşı karşıya geldi. İki günlük büyük final maratonu ilk gününde yarışmacılar, hayatlarını değiştiren yemekleri yaptı.



Büyük finalin ilk günü olan perşembe gecesi yarışmacılar ilk etapta, yarışmada ilk hazırladıkları yemeğin malzemesi ile aynı yemeği bir kez daha yapmak için mutfağa girdi. Bu etap için şeflerin yarışmacılara verdikleri süreyi duyurmasının ardından Eren ve Hasan kazanmak için adeta canını dişine taktı. Süre sonunda yarışmacılar hazırladıkları ilk tabakları şeflere sundu. Şeflerin verdikleri puanlara göre birinci oyunda Eren 24, Hasan 20 puan aldı.İkinci oyunda ise bu kez şefler finalistlerden dört ana malzemeden yaratıcı yemek yapmalarını istedi. Bu sade ve lezzetli yemek turu için de verilen sürenin bitiminde şefler, yarışmacılara on üzerinde puan verdi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in ikinci turda verdiği puan sonuçlarına göre Eren 19, Hasan 19 puan aldı.



Üçüncü oyun sonunda Eren 65, Hasan 59 puan topladı.



