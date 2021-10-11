MasterChef'te bu hafta kim elendi? MasterChef'in iddialı ismi yarışmaya veda etti!

Her hafta pazar akşamları bir yarışmacının MasterChef'e veda ettiği yarışmada, bu hafta da kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. Haftayı 3-0 gibi başarısız bir şekilde kapatan Kırmızı Takımdan iki kişi (Araz ve Rabia) hariç herkes eleme potasında yer aldı. Kıran kırana geçen iki etabın ardından şefler bu hafta veda eden ismi açıkladı. İşte, MasterChef'te bu hafta elenen iddialı yarışmacı...



MasterChef Türkiye 2021'in bu akşam ekranlara gelen son bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşandı. İki etaplı oynanan eleme gecesinin ilk etabında yarışmacılar İspir fasulyesinden yaratıcı yemekler yaparak şeflerinden tam not alabilmek adına yoğun çaba sarf etti.



