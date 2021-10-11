MasterChef'te bu hafta kim elendi? MasterChef'in iddialı ismi yarışmaya veda etti!
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın sunumu ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye 2021'de, bu akşam eleme heyecanı vardı. Mustafa, Azize, Pelin, Burcu, Tahsin ve Dilara'nın eleme potasında yer aldığı haftada yarışmacılar iki etapta şeflerin karşısına çıktı. İlk olarak yarışmacılar, İspir fasulyesi ana malzemesi ile hazırladıkları yaratıcı tabakları şeflerine sundu. Sonrasında ise başarısız olan üç isim için ikinci etaba geçildi. Peki, MasterChef'te bu hafta kim elendi?
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Her hafta pazar akşamları bir yarışmacının MasterChef'e veda ettiği yarışmada, bu hafta da kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. Haftayı 3-0 gibi başarısız bir şekilde kapatan Kırmızı Takımdan iki kişi (Araz ve Rabia) hariç herkes eleme potasında yer aldı. Kıran kırana geçen iki etabın ardından şefler bu hafta veda eden ismi açıkladı. İşte, MasterChef'te bu hafta elenen iddialı yarışmacı...
MasterChef Türkiye 2021'in bu akşam ekranlara gelen son bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşandı. İki etaplı oynanan eleme gecesinin ilk etabında yarışmacılar İspir fasulyesinden yaratıcı yemekler yaparak şeflerinden tam not alabilmek adına yoğun çaba sarf etti.
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İLK ETAPTA NELER OLDU?
Eleme adayı olan 6 yarışmacı, eleme gecesinin ilk etabında tabakları ile mücadele etti. Kritik ilk etabın ardından tadım yapıldı ve tabakları en çok beğenilen 3 yarışmacı elenmekten kurtuldu.
İlk etabın tadımlarını yapan şefler en beğendikleri üç yemeği açıkladı. En başarılı tabakları yapan; Tahsin, Burcu ve Pelin elenmekten kurtularak rahat bir nefes aldı.
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KİMLER SON 3'E KALDI?
En yaratıcı üç tabağı yapan yarışmacının potadan çıkmasının ardından yarışmada rekabet daha da arttı.
Son üçe kalan; Azize, Mustafa ve Dilara, Mehmet Şef'in özel tarifi olan "İnci" adlı tavuk ciğeri yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalıştı.
MasterChef 2021’de inci yemeğini en kötü yapan isim, şeflerin kritik tadımı sonrası netlik kazandı.
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MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELENDİ?
Mehmet Şef’in tarifi olan inciyi en az hatalı yapan Azize, son ikiye kalmaktan kurtuldu.
Azize'nin ardından son ikiye kalan Dilara ve Mustafa'dan kimin eleneceğini ise Danilo Şef açıkladı.
Yapılan tadım sonrası bu gecenin ikinci etabında istenen tabağı en az başarılı yapan isim Mustafa oldu ve yarışmadan elendi.
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MASTERCHEF'TEN ELENEN MUSTAFA OZAN KİMDİR?
Mustafa Ozan, 10 Nisan 1996 tarihinde İstanbul Bakırköy’de dünyaya geldi. İki farklı lisede bulunduktan sonra Bakırköy Lisesi’nden mezun oldu. 2015’te Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde Aşçılık bölümüne girdi. Üniversite yıllarında birçok balık restoranında çalıştı.
Mezun olduktan sonra İstanbul’da beş yıldızlı oteller ve restoranlarda görev aldı. 2018’de D Maris Bay Peninsula’da çalıştıktan sonra İstanbul'a döndü. MasterChef Mustafa, 2018’den beri ünlü bir restoranda kısım şefi pozisyonunda mesleğini yerine getiriyor.