MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte MasterChef'e veda eden yarışmacı
MasterChef Türkiye 2021'in bu akşam ekranlara gelen yeni bölümünde, yarışmacılar eleme gecesinin etaplarında yarışmak için bir araya geldi. 6 yarışmacının katıldığı eleme gecesinde yarışmacılar yaratıcı tabaklar yaparak yarıştı. İki etap olarak süren yarışmalarda heyecan doruktaydı. Peki, MasterChef'te bu hafta kim elendi?
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MasterChef'in yeni bölümünde eleme gecesi heyecanı sona erdi. Eleme gecesinin ilk etabında yarışmacılar çam fıstığından en güzel yaratıcı tabakları hazırlamaya çalıştı. 6 yarışmacı tabaklarını tamamladıktan sonra şefler tadım yaptı. Tadım sonrası üç isim potadan çıkarken, üç isim ise elenmeye bir adım daha yaklaştı. İşte, MasterChef'e veda eden yarışmacı...
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POTADAN İLK KİMLER ÇIKTI?
Eleme potasında bulunan Burcu, Hamza, Emre, Sergen, Mustafa ve Hasan hünerlerini ortaya koydu. Çam fıstığı ana ürünüyle en başarılı tabakları yapan isimler potadan çıkmayı başardı.
Eleme potasında yer alan Burcu, Hamza, Emre, Sergen, Mustafa, Hasan tarafından hazırlanan yemeklerin şefler tarafından değerlendirilmesi sonrasında en başarılı isimlerin Hasan, Sergen, Burcu olduğu açıklandı.
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BU HAFTA KİM ELENDİ?
Hasan, Sergen ve Burcu'nun eleme potasından kurtulmasının ardından, Hamza, Emre ve Mustafa, Danilo şefin tabağına en yakın tabağı çıkarmak için tekrar tezgah başına geçti.
Mustafa en iyi tabağı yaparak elenmekten kurtuldu. Son ikiye kalan isimlerden Hamza bu hafta yarışmaya veda etti.