MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte MasterChef'e veda eden yarışmacı

MasterChef'in yeni bölümünde eleme gecesi heyecanı sona erdi. Eleme gecesinin ilk etabında yarışmacılar çam fıstığından en güzel yaratıcı tabakları hazırlamaya çalıştı. 6 yarışmacı tabaklarını tamamladıktan sonra şefler tadım yaptı. Tadım sonrası üç isim potadan çıkarken, üç isim ise elenmeye bir adım daha yaklaştı. İşte, MasterChef'e veda eden yarışmacı...