MasterChef'te ana kadroya kim girdi, kim kazandı? Güzide ve Suna finale kaldı! İşte 14 Haziran MasterChef All Star kadrosuna giren ilk yarışmacı!

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star sezonu ilk bölümüyle 14 Haziran Çarşamba akşamı seyirci karşısına çıktı. Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yer aldığı MasterChef'in ilk bölümünde, 2018-2019 yılı yarışmacıları ana kadro için mücadele verdi. Somer Şef'in yerine konuk olarak Şef Yılmaz Öztürk katılırken, ilk turda yarışmacılar chowder çorba için önlük giydi. Zorlu turun ilk etabında kazanan yarışmacılar Güzide, Batuhan, Suna, Kıvanç, Faruk Batuhan olarak belirlendi. Son etapta ise Suna ile finale kalan Güzide ana kadroya giren ilk isim oldu. Peki, MasterChef kadrosuna kim girdi, kim kazandı? İşte, MasterChef ilk bölümde yaşananlar.