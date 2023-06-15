MasterChef'te ana kadroya kim girdi, kim kazandı? Güzide ve Suna finale kaldı! İşte 14 Haziran MasterChef All Star kadrosuna giren ilk yarışmacı!

SOMER ŞEF YAYINA GÖRÜNTÜLÜ BAĞLANDI

Öte yandan MasterChef Türkiye'nin 14 Haziran'da yayınlanan ilk bölümünde, Mehmet Şef Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'da olduğunu ve yakında geri döneceğini söyledi.



Yayına görüntülü bağlanan Somer Şef ise "Birazcık geç kalacağım. Çok şanslıyız aslında yapımcılarımız bu konuda çok anlayışlı davrandılar. Herkesi çok öpüyorum. Orada olamadığım için üzgünüm. Sizlerle beraber orada olmayı çok isterdim. Finalistlerimiz, şampiyonlarımız var. Ben de büyük heyecanla bekliyorum. Elemeler çok heyecanlı geçecek. Biran önce buradaki işlerimi bitirip sizlerin aranıza katılacağım." dedi.



