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MasterChef'te ana kadroya kim girdi, kim kazandı? Güzide ve Suna finale kaldı! İşte 14 Haziran MasterChef All Star kadrosuna giren ilk yarışmacı!

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 00:46

MasterChef'te kazanan yarışmacı dün akşam yayınlanan bölümün ardından netlik kazandı. TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan MasterChef All Star yeni sezon ilk bölümü ile 14 Haziran tarihinde macerasına başladı. 2018-2019 sezonu yarışmacılarının ana kadro için mücadele verdiği ilk bölümde, Danilo, Somer ve konuk jüri Yılmaz Öztürk'ün istedikleri yemekleri en iyi hazırlayan Güzide ve Suna finale kaldı. Gecenin yemekleri ise clam chowder çorba ve havuç ile tarçınla yaratıcı tabak oldu. Peki, MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? İşte, MasterChef All Star kadrosuna giren ilk yarışmacı.

1/6MasterChefte ana kadroya kim girdi, kim kazandı Güzide ve Suna finale kaldı İşte 14 Haziran MasterChef All Star kadrosuna giren ilk yarışmacı

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star sezonu ilk bölümüyle 14 Haziran Çarşamba akşamı seyirci karşısına çıktı. Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yer aldığı MasterChef'in ilk bölümünde, 2018-2019 yılı yarışmacıları ana kadro için mücadele verdi. Somer Şef'in yerine konuk olarak Şef Yılmaz Öztürk katılırken, ilk turda yarışmacılar chowder çorba için önlük giydi. Zorlu turun ilk etabında kazanan yarışmacılar Güzide, Batuhan, Suna, Kıvanç, Faruk Batuhan olarak belirlendi. Son etapta ise Suna ile finale kalan Güzide ana kadroya giren ilk isim oldu. Peki, MasterChef kadrosuna kim girdi, kim kazandı? İşte, MasterChef ilk bölümde yaşananlar.

2/6MASTERCHEFTE İLK TURDA KİMLER KAZANDI

MASTERCHEF'TE İLK TURDA KİMLER KAZANDI?

MasterChef All Star ilk etabında 2018-2019 yılı yarışmacıları Clam Chowder çorba için mücadele verdi. Bu etapta Mehmet, Danilo ve Şef Yılmaz Öztürk yarışmacılara tam 50 dakika süre verdi. İlk turun sonunda Güzide, Batuhan, Suna, Kıvanç, Faruk Batuhan yaratıcılık turuna kaldı.

3/6MasterChefte ana kadroya kim girdi, kim kazandı Güzide ve Suna finale kaldı İşte 14 Haziran MasterChef All Star kadrosuna giren ilk yarışmacı

Başarılı olan 6 yarışmacıdan ikinci etapta şefler bu kez havuç ve tarçın ana ürünleri ile tuzlu yemek istedi. Süre ise bu etapta 45 dakika oldu. Finale Eda, Suna ve Güzide kalırken, şeflerin kararı ile kadroya Güzide girdi. Böylece Güzide MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk isim oldu.

4/6SOMER ŞEF YAYINA GÖRÜNTÜLÜ BAĞLANDI

SOMER ŞEF YAYINA GÖRÜNTÜLÜ BAĞLANDI

Öte yandan MasterChef Türkiye'nin 14 Haziran'da yayınlanan ilk bölümünde, Mehmet Şef Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'da olduğunu ve yakında geri döneceğini söyledi.

Yayına görüntülü bağlanan Somer Şef ise "Birazcık geç kalacağım. Çok şanslıyız aslında yapımcılarımız bu konuda çok anlayışlı davrandılar. Herkesi çok öpüyorum. Orada olamadığım için üzgünüm. Sizlerle beraber orada olmayı çok isterdim. Finalistlerimiz, şampiyonlarımız var. Ben de büyük heyecanla bekliyorum. Elemeler çok heyecanlı geçecek. Biran önce buradaki işlerimi bitirip sizlerin aranıza katılacağım." dedi.

5/6MasterChefte ana kadroya kim girdi, kim kazandı Güzide ve Suna finale kaldı İşte 14 Haziran MasterChef All Star kadrosuna giren ilk yarışmacı

Öte yandan Mehmet Şef, Somer Sivrioğlu'nun 4 hafta sonra programa döneceğini bu süre içerisinde de her hafta konuk jürinin programa dahil olacağını söyledi.

6/6MasterChefte ana kadroya kim girdi, kim kazandı Güzide ve Suna finale kaldı İşte 14 Haziran MasterChef All Star kadrosuna giren ilk yarışmacı

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