MasterChef All Star kırmızı ve mavi takımlar belli oldu. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan MasterChef'in 24 Temmuz Pazartesi günü yayınlanan bölümünde, şefler kaptanlık oyunu için yarışmacılardan Mehmet Şef'in deniz ürünleri tabağını istedi. Zorlu etabın ardından en başarılı tabağı yapan isimler Tanya, Eray, Sergen, Tahsin, Tolga, Gamze, Esra ve Batuhan oldu. Şeflerin kararı ile mavi takım kaptanı ise Batuhan seçildi. Peki, MasterChef'te takımlar nasıl kuruldu? İşte, MasterChef yeni takım yarışmacıları ve son bölümde yaşananlar.