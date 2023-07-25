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MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU! 24 Temmuz 2023 MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? İşte kırmızı ve mavi takım yarışmacıları!

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Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 01:28

MasterChef yeni takımlar ile MasterChef'te kaptanlık oyununu hangi takımın kazandığı, dün gece belli oldu. All Star heyecanına hız kesmeden devam eden MasterChef'in 24 Temmuz tarihli 36. son bölümünde, yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için mücadele verdi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istediği deniz ürünleri tabağını rakiplerinden daha iyi yapan bir yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takımın kaptanını seçme hakkı kazandı. Gecenin sonunda ise MasterChef All Star takımları kuruldu. Heyecan dolu gecede kırmızı takımın kaptanı da Sefa oldu. Peki, son bölümde MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, kim kazandı? İşte, 24 Temmuz MasterChef All Star yeni kırmızı ve mavi takım yarışmacıları.

1/6MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU 24 Temmuz 2023 MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu İşte kırmızı ve mavi takım yarışmacıları

MasterChef All Star kırmızı ve mavi takımlar belli oldu. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan MasterChef'in 24 Temmuz Pazartesi günü yayınlanan bölümünde, şefler kaptanlık oyunu için yarışmacılardan Mehmet Şef'in deniz ürünleri tabağını istedi. Zorlu etabın ardından en başarılı tabağı yapan isimler Tanya, Eray, Sergen, Tahsin, Tolga, Gamze, Esra ve Batuhan oldu. Şeflerin kararı ile mavi takım kaptanı ise Batuhan seçildi. Peki, MasterChef'te takımlar nasıl kuruldu? İşte, MasterChef yeni takım yarışmacıları ve son bölümde yaşananlar.

2/6 KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Sezonun üçüncü kaptanlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef bu hafta yarışmacılardan Mehmet Şef'in deniz mahsulleri tabağını hazırlamasını istedi. Bu etapta yarışmacılara verilen süre ise 45 dakika oldu.

3/6MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU 24 Temmuz 2023 MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu İşte kırmızı ve mavi takım yarışmacıları

Şeflerin istediği Mehmet Şef'in imza tabağını tekniğine en uygun yapan isimler; Tanya, Eray, Sergen, Tahsin, Tolga, Gamze, Esra ve Batuhan oldu. Şeflerin kararı ile mavi takım kaptanı ise Batuhan seçildi. Haftanın kaptanlığını kazanan Batuhan, kırmızı takım kaptanlığına da Sefa'yı getirdi.

4/6MASTERCHEFTE TAKIMLAR YENİDEN KURULDU

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR YENİDEN KURULDU

Batuhan ve Sefa'nın kaptan olduğu gecede takımlar kuruldu. Kırmızı ve mavi takımın kaptanları güçlü buldukları isimleri kendi takımına aldı. MasterChef'te bu hafta takımlar şöyle kuruldu;

5/6MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU 24 Temmuz 2023 MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu İşte kırmızı ve mavi takım yarışmacıları

Mavi takım: Batuhan (Kaptan), Eray, Dilara, Azize, Tanya, Suna, Tolga, Gamze, Barış, Rıfat,

6/6MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU 24 Temmuz 2023 MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu İşte kırmızı ve mavi takım yarışmacıları

Kırmızı takım: Sefa (Kaptan), Tahsin, Sergen, Esra, Ayaz, Çağatay, Büşra, Mert, Esra, Berker, Eda.

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