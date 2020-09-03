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Hürriyet
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Haber Giriş: 03 Eylül 2020 - 12:31 | 

MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu

MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, şeflerin istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapabilmek için mücadele etti. MasterChef'te son bölümde dokunulmazlığı kaybeden takımdan iki eleme adayı daha belirlendi.

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Dün akşam oynanan 2. dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan 5 çeşit yemek yapmalarını istedi. 45 dakika süren yaratıcılık oyununu kaybeden 3-2'lik skorla mavi takım oldu.

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Kaybedilen dokunulmazlık sonrası mavi takım bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Somer şefin uzak doğu mutfağından hazırladığı Tom Yum Goong çorbasını yapmaya çalışan yarışmacılar stresli anlar yaşadı.

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30 dakika gibi bir sürede bütün yarışmacılar çorbalarını hazırladı. Tadım kaşığını yıkamadan iki kez üst üste kullanan Esra oyun dışı kaldı.

4ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU
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ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Dört yarışmacının tabağını başarılı bulan şefler, Berker, Tanya, Celal ve Barbaros arasından en iyi tabağı seçti. Şeflerin ortak kararıyla Tom Yum Goong çorbasını en iyi yapan Barbaros oldu. Bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Barbaros elemeye MasterChef'e yeni katılan Berker'i gönderdi.

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Daha sonra mavi takım arasında yapılan oylamanın ardından en fazla oyu alan yarışmacı Ebru oldu ve haftanın 4. eleme adayı seçildi.

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Bu hafta yapılan yarışmaların sonucunda elemeye kalan dört isim söyle; Kırmızı takım Özgül ve Duygu. Mavi takım Berker ve Ebru

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