MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU Dört yarışmacının tabağını başarılı bulan şefler, Berker, Tanya, Celal ve Barbaros arasından en iyi tabağı seçti. Şeflerin ortak kararıyla Tom Yum Goong çorbasını en iyi yapan Barbaros oldu. Bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Barbaros elemeye MasterChef'e yeni katılan Berker'i gönderdi.