“MasterChef Türkiye” ve “Survivor 2020” yarışmalarıyla adını duyuran Yasin Obuz şarkıcı oldu...

Obuz yeni şarkısı “Ala”nın lansmanını önceki akşam Bebek Meyhanesi’nde yaptı. Şarkıya çekilen video klibin ilk kez beğeniye sunulduğu davete “Survivor 2020”nin yarışmacıları da katıldı.
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Çocuk istiyoruz
Ziynet Sali önceki gün Akmerkez’de görüntülendi. Tek başına mağazaları dolaşan şarkıcı, babasının sağlık durumuyla ilgili zor günler geçirdiğini söyledi. Babasının ciğerlerinde enfeksiyon oluştuğunu belirten Sali, “Durumu biraz daha iyi, hastaneden çıktı. Buradan da söyleyeyim, sigara sağlığa çok zararlı. 25 yıl önce bırakmasına rağmen gençliğinde içtiği sigaralar ciğerini çok yormuş. Astımı vardı. Çok şükür covid ile ilgili bir durumumuz yok” diye konuştu. Erkan Erzurumlu ile evliliğinde 1 yılı geride bırakan şarkıcı, “Bu Covid döneminde üç ay evde kalınca bayağı hızlandırılmış bir evlilik oldu. Güzel bir düzen kuruldu. Taşlar iyice yerine oturdu. Geçen gün birinci yılımızı kutladık” dedi. Sali, “Çocuk istiyor musunuz?” sorusuna “Neden olmasın? Tabii ki düşünüyoruz” yanıtını verdi. Behlül AYDIN
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Tek başına
Nesrin Cavadzade önceki gün Bebek’te objektife takıldı. Tek başına görüntülenen ünlü oyuncu muhabirlerin “Ne zaman yanınızda birisini göreceğiz” sorusuna şu yanıtı verdi: “Neden beni biriyle görmek istiyorsunuz? Size alışık olmadığınız sürprizler yapmıyorum.” Deniz BOY
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İstanbul’u özlemişim
Yaz sezonunu Ege sahillerinde geçiren Eda Taşpınar, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Arkadaşıyla yürüyüş yaparken objektife yansıyan Taşpınar, İstanbul’u çok özlediğini söyledi. Deniz BOY
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Maskeli poz
Kaya Çilingiroğlu önceki gün Bebek’teydi. Tek başına dolaşan Çilingiroğlu muhabirleri fark edince cebindeki maskesini çıkarıp taktı. Muhabirlere maskeli poz veren Çilingiroğlu daha sonra bir mekana girerek kahvaltı yaptı. Deniz BOY
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El ele vererek atlatacağız
Mehmet Erdem önceki akşam İstanbul’un Anadolu yakasında hizmet veren Muamma’da sahne aldı. Dinleyicilerini “Sizleri karşımda gördüğüm için çok mutluyum. Umarım bu zor zamanları hep birlikte el ele vererek kolay bir şekilde atlatırız” diyerek selamlayan Erdem, geceye “Hakim Bey”, “Acıyı Sevmek Olur mu?” “Aşkımız Bitecek” şarkılarıyla başladı. Şarkıcı sahnede yaklaşık 2 saat kaldı.
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Çifte kutlama
Bodrum-Gündoğan’daki Casa Costa Otel’in sahibi Gültekin Güvensoy önceki gün otelinde çifte kutlama yaptı. Hem doğum gününü hem de sezon kapanışını kutlayan işadamı, ailesi ve otel çalışanlarıyla beraber pasta kesti. Eşi Refika Güvensoy, kızı Işıl, torunları Efe ve Uğur Barlık ile poz veren Gültekin Güvensoy, yaz sezonunun kendileri için başarılı geçtiğini söyledi. Cenker TEZEL