“MasterChef Türkiye” ve “Survivor 2020” yarışmalarıyla adını duyuran Yasin Obuz şarkıcı oldu...

Çocuk istiyoruz Ziynet Sali önceki gün Akmerkez’de görüntülendi. Tek başına mağazaları dolaşan şarkıcı, babasının sağlık durumuyla ilgili zor günler geçirdiğini söyledi. Babasının ciğerlerinde enfeksiyon oluştuğunu belirten Sali, “Durumu biraz daha iyi, hastaneden çıktı. Buradan da söyleyeyim, sigara sağlığa çok zararlı. 25 yıl önce bırakmasına rağmen gençliğinde içtiği sigaralar ciğerini çok yormuş. Astımı vardı. Çok şükür covid ile ilgili bir durumumuz yok” diye konuştu. Erkan Erzurumlu ile evliliğinde 1 yılı geride bırakan şarkıcı, “Bu Covid döneminde üç ay evde kalınca bayağı hızlandırılmış bir evlilik oldu. Güzel bir düzen kuruldu. Taşlar iyice yerine oturdu. Geçen gün birinci yılımızı kutladık” dedi. Sali, “Çocuk istiyor musunuz?” sorusuna “Neden olmasın? Tabii ki düşünüyoruz” yanıtını verdi. Behlül AYDIN