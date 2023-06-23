MasterChef All Star'da ana kadroya giren sekizinci isim belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 22 Haziran tarihli son bölümünde yarışmacı adayları final eleme turunda bir kez daha karşılaştı. Zorlu turun ilk etabında Ömür Şef'in tabağını en iyi şekilde yapan tüm yarışmacılar yaratıcılık etabına yükseldi. İkinci turda ise finale Ayyüce ve Esra kalırken önlüğü Esra aldı. MasterChef kadrosuna seçilen Esra gözyaşlarını tutamadı. Peki, MasterChef kadrosuna kim girdi, kim kazandı? İşte, MasterChef All Star son bölümde yaşananlar.