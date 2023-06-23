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MASTERCHEF KİM KAZANDI 22 Haziran? MasterChef All Star 8. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? Ayyüce ve Esra finale kaldı! İşte MasterChef'te kazanan yarışmacı!

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 01:56

MasterChef'te sekizinci yarışmacı kim oldu? sorusunun cevabı dün akşam yayınlanan bölümün ardından netlik kazandı. All Star sezonu ile ekranlara hızlı bir başlangıç yapan MasterChef'in 22 Haziran tarihinde yayınlanan son bölümünde, 2020 yılı yarışmacıları ana kadroya girebilmek için ikili etapta mücadele verdi. Danilo, Mehmet ve Ömür Şef'in ilk turda istediği 'bahar pilavı ve barbun' yemeğini en iyi yapan yarışmacılar yaratıcılık etabına yükseldi. Gecenin yaratıcılık turunda ise ana malzemeler bulgur ve yenidünya oldu. Heyecan dolu final etabına Ayyüce ve Esra kalırken, şeflerin kararı ile bir yarışmacı MasterChef All Star ana kadrosuna seçildi. Peki, MasterChef'te kim kazandı, 8. yarışmacı kim oldu? İşte, MasterChef All Star kadrosuna giren son yarışmacı.

1/6MASTERCHEF KİM KAZANDI 22 Haziran MasterChef All Star 8. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi Ayyüce ve Esra finale kaldı İşte MasterChefte kazanan yarışmacı

MasterChef All Star'da ana kadroya giren sekizinci isim belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 22 Haziran tarihli son bölümünde yarışmacı adayları final eleme turunda bir kez daha karşılaştı. Zorlu turun ilk etabında Ömür Şef'in tabağını en iyi şekilde yapan tüm yarışmacılar yaratıcılık etabına yükseldi. İkinci turda ise finale Ayyüce ve Esra kalırken önlüğü Esra aldı. MasterChef kadrosuna seçilen Esra gözyaşlarını tutamadı. Peki, MasterChef kadrosuna kim girdi, kim kazandı? İşte, MasterChef All Star son bölümde yaşananlar.

2/6MASTERCHEFTE İLK TURDA KİMLER KAZANDI

MASTERCHEF'TE İLK TURDA KİMLER KAZANDI?

Yeni sezon heyecanı devam eden MasterChef All Star ilk etabında 2020 yılı yarışmacıları 'Ömür Şef'in 'bahar pilavı ve barbun'yemeğini hazırlamak için tezgah başına geçti. Bu etapta Mehmet, Danilo ve Ömür Şef yarışmacılara tam 50 dakika süre verdi.

3/6MASTERCHEF KİM KAZANDI 22 Haziran MasterChef All Star 8. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi Ayyüce ve Esra finale kaldı İşte MasterChefte kazanan yarışmacı

Şeflerin verdikleri süre sonunda yapılan tabak değerlendirmesi ile ikinci tura tüm yarışmacılar yükseldi. Değerlendirmelerini paylaşan şefler tüm yarışmacıların başarılı olduklarını söyledi.

4/6MASTERCHEF ANA KADROSUNA KİM GİRDİ

MASTERCHEF ANA KADROSUNA KİM GİRDİ?

Gecenin ikinci ve son etabında ise şefler bu kez yarışmacı adaylarından bulgur ve yenidünya ile yaratıcı tabak hazırlamalarını istedi. Süre ise tam 45 dakika olarak belirlendi.

5/6MASTERCHEF KİM KAZANDI 22 Haziran MasterChef All Star 8. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi Ayyüce ve Esra finale kaldı İşte MasterChefte kazanan yarışmacı

Süre sonunda yemeklerin tadına bakan şefler başarılı olan yarışmacıları öne çağırdı. Finale Ayyüce, Esra ve Berker kalırken, gecenin en iyi tabağını yapan isim Esra oldu.

6/6MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI

MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI

Ana kadro yarışmacı seçimleri devam eden MasterChef'te yarışmacı olan isimler; Güzide, Suna, Eda, Batuhan, Rıfat, Sefa, Tanya ve son olarak Esra oldu.

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