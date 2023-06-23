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MasterChef'te sekizinci yarışmacı kim oldu? sorusunun cevabı dün akşam yayınlanan bölümün ardından netlik kazandı. All Star sezonu ile ekranlara hızlı bir başlangıç yapan MasterChef'in 22 Haziran tarihinde yayınlanan son bölümünde, 2020 yılı yarışmacıları ana kadroya girebilmek için ikili etapta mücadele verdi. Danilo, Mehmet ve Ömür Şef'in ilk turda istediği 'bahar pilavı ve barbun' yemeğini en iyi yapan yarışmacılar yaratıcılık etabına yükseldi. Gecenin yaratıcılık turunda ise ana malzemeler bulgur ve yenidünya oldu. Heyecan dolu final etabına Ayyüce ve Esra kalırken, şeflerin kararı ile bir yarışmacı MasterChef All Star ana kadrosuna seçildi. Peki, MasterChef'te kim kazandı, 8. yarışmacı kim oldu? İşte, MasterChef All Star kadrosuna giren son yarışmacı.