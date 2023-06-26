×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

MASTERCHEF KİM KAZANDI, 11. YARIŞMACI KİM OLDU? 25 Haziran (dün akşam) MasterChef'te ana kadroya kim girdi? Sergen ve Araz finale kaldı! İşte birinci olan isim!

Güncelleme Tarihi:

#Masterchef#Yarışma#Masterchef 11. Yarışmacı Kim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 02:25

MasterChef 11. yarışmacı, dün geceki mücadele sonrası netlik kazandı. All Star heyecanının başladığı MasterChef'in 25 Haziran tarihli son bölümünde, 2021 sezonu yarışmacıları ana kadroya girmek için iki aşamalı etapta karşılaştı. Danilo, Mehmet ve Şef Murat Bozok'un ilk turda istediği yuvalama çorbasını en iyi yapan yarışmacılar yaratıcılık etabına yükseldi. Gecenin yaratıcılık turunda ise ana malzemeler krem peynir ve balsamik sirke ile tatlı oldu. MasterChef All Star ana kadro elemelerinin üçüncü haftasının ilk bölümünde finale ise Sergen ve Araz finale kaldı. Peki, MasterChef All Star'da ana kadroya kim girdi ve kazanan kim oldu? İşte, MasterChef All Star kadrosuna giren 11. yarışmacı ve son bölümde yaşananlar.

1/5MASTERCHEF KİM KAZANDI, 11. YARIŞMACI KİM OLDU 25 Haziran (dün akşam) MasterChefte ana kadroya kim girdi Sergen ve Araz finale kaldı İşte birinci olan isim

MasterChef All Star'da kim kazandı? sorusu dün gece yanıt buldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 25 Haziran Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde yarışmacı adayları final eleme turunda karşılaştı. Geçen hafta 5 yarışmacının kadroya girdiği yarışmada, bu kez 2021 yılı yarışmacıları tezgah başına geçti. Zorlu turun ilk etabında yuvalama çorbasını en iyi yaparak yaratıcılık turuna çıkan yarışmacılar Tahsin, Dilara, Fatma, Sergen, Burcu, Milhan, Azize, Araz oldu. Şeflerin ortak kararı ile ana kadroya girerek MasterChef 11. yarışmacı seçilen isim Sergen oldu. Peki, MasterChef kadrosuna kim girdi, kim kazandı? İşte, MasterChef All Star yarışmacıları.

2/5MASTERCHEFTE İLK TURDA KİMLER KAZANDI

MASTERCHEF'TE İLK TURDA KİMLER KAZANDI?

Yeni sezona hızlı bir başlangıç yapan MasterChef All Star'da üçüncü hafta ana kadro seçimi devam etti. Bu kez 2021 yılı yarışmacıları mücadele verdi. İlk etapta şefler yarışmacılardan yuvalama hazırlamalarını istedi. Bu yemek için verilen süre ise tam 50 dakika oldu.

Şeflerin değerlendirmesi ile ilk turu geçen yarışmacılar; Tahsin, Dilara, Fatma, Sergen, Burcu, Milhan, Azize,Araz oldu.

3/5MASTERCHEF ANA KADROSUNA KİM GİRDİ

MASTERCHEF ANA KADROSUNA KİM GİRDİ?

Gecenin ikinci ve son turunda ise şefler yarışmacılardan, krem peynir ve balsamik sirke ile yaratıcı tatlı hazırlamalarını istedi. Süre ise 45 dakika oldu.

4/5MASTERCHEF KİM KAZANDI, 11. YARIŞMACI KİM OLDU 25 Haziran (dün akşam) MasterChefte ana kadroya kim girdi Sergen ve Araz finale kaldı İşte birinci olan isim

Süre sonunda yemeklerin tadına bakan şefler başarılı olan yarışmacıları öne çağırdı. Finale ise Sergen ve Araz kaldı. Şeflerin değerlendirmesi sonucu MasterChef'te ana kadroya giren son yarışmacı Sergen oldu.

5/5MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER

MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?

Geçtiğimiz iki hafta boyunca ana kadro elemeleri yapılan MasterChef'te ilk 11 yarışmacı belli oldu. Bu isimler; Güzide, Suna, Eda, Batuhan, Rıfat, Sefa, Tanya, Esra, Eray, Berker ve son olarak Sergen oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Masterchef#Yarışma#Masterchef 11. Yarışmacı Kim