MasterChef All Star'da kim kazandı? sorusu dün gece yanıt buldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 25 Haziran Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde yarışmacı adayları final eleme turunda karşılaştı. Geçen hafta 5 yarışmacının kadroya girdiği yarışmada, bu kez 2021 yılı yarışmacıları tezgah başına geçti. Zorlu turun ilk etabında yuvalama çorbasını en iyi yaparak yaratıcılık turuna çıkan yarışmacılar Tahsin, Dilara, Fatma, Sergen, Burcu, Milhan, Azize, Araz oldu. Şeflerin ortak kararı ile ana kadroya girerek MasterChef 11. yarışmacı seçilen isim Sergen oldu. Peki, MasterChef kadrosuna kim girdi, kim kazandı? İşte, MasterChef All Star yarışmacıları.