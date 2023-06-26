MASTERCHEF'TE İLK TURDA KİMLER KAZANDI?

Yeni sezona hızlı bir başlangıç yapan MasterChef All Star'da üçüncü hafta ana kadro seçimi devam etti. Bu kez 2021 yılı yarışmacıları mücadele verdi. İlk etapta şefler yarışmacılardan yuvalama hazırlamalarını istedi. Bu yemek için verilen süre ise tam 50 dakika oldu.



Şeflerin değerlendirmesi ile ilk turu geçen yarışmacılar; Tahsin, Dilara, Fatma, Sergen, Burcu, Milhan, Azize,Araz oldu.