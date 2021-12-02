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Televizyon
Haber Giriş: 02 Aralık 2021 - 17:28 | 

MasterChef Hasan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hasan Biltekin hakkında bilgiler

MasterChef Hasan merak edilen isimlerden biri oldu. Hasan Biltekin, yarışmanın iddialı isimleri arasında bulunuyor. Peki, MasterChef Hasan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte 27 yaşındaki yarışmacı hakkında bilgiler

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Hasan Biltekin, MasterChef 2021’in merak edilen isimleri arasında bulunuyor. Başarılı yarışmacı yaptığı yemekler ve tatlılar ile adından sıkça söz ettiriyor. Nevşehirli olan Hasan Biltekin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu mezunu.
2MASTERCHEF HASAN KİMDİR

MASTERCHEF HASAN KİMDİR?

27 yaşında olan Hasan Biltekin Nevşehirli. 184 cm boyunda olan Biltekin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu mezunudur.

Yemek sektöründe liseden beri yer alan Hasan Biltekin, Nevşehir Belediyespor’un mutfak şefliğini yapmaktadır.

Hasan Biltekin’in yemek yarışmalarından kazandığı çok sayıda madalya ile kupası bulunmaktadır.
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