MasterChef eleme adayları kimler oldu? 11 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve potaya giren isimler

MasterChef eleme adayı kim oldu sorusu, 11 Kasım Perşembe akşamı yanıt buldu. TV8 ekranlarında 2021 sezonuna devam eden MasterChef'te kırmızı ve mavi takım ilk etapta dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Mersin'den evlere konuk olan MasterChef'te yarışmacılar Mersin'e özel yöresel yemekleri hazırlarken, mavi takım dokunulmazlığı aldı. Bireysel dokunulmazlığı ise Mert, alırken eleme adayları da Burcu ve Sergen oldu.