MasterChef eleme adayları kimler oldu? 11 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve potaya giren isimler
MasterChef eleme adayları, adım adım büyük finale yaklaşan yarışmanın son bölümünde belli oldu. On ikinci haftanın heyecanı ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin 11 Kasım akşamı yayınlanan 111. bölümde dokunulmazlık oyunu Mersin’de oynandı. Her perşembe günü dış çekimleri ile yayınlanan MasterChef'te yöresel lezzetlerin puanları misafirler tarafından belirlendi. Takımların zorlu anların yaşandığı gecede MasterChef dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kaybeden kırmızı takımda da 2 yarışmacı eleme adayı seçildi. Peki, MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte, potaya giren yarışmacılar.
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MasterChef eleme adayı kim oldu sorusu, 11 Kasım Perşembe akşamı yanıt buldu. TV8 ekranlarında 2021 sezonuna devam eden MasterChef'te kırmızı ve mavi takım ilk etapta dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Mersin'den evlere konuk olan MasterChef'te yarışmacılar Mersin'e özel yöresel yemekleri hazırlarken, mavi takım dokunulmazlığı aldı. Bireysel dokunulmazlığı ise Mert, alırken eleme adayları da Burcu ve Sergen oldu.
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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER?
Kıyasıya rekabetin yaşandığı bireysel dokunulmazlığı elde eden Mert eleme potasına göndermek için isim söyleyemedi.
Kırmızı takımda kalan üç isimden Mert, bireysel dokunulmazlığı kazandığı için geriye Sergen ve Burcu kaldığı için bu iki yarışmacı direkt olarak potaya girdi.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN BELLİ OLDU
Ekranların sevilen yarışmasında şefler haftanın son dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Mersin'e konuk oldu. Şefler burada yarışmacıların yöresel yemekler hazırlamalarını istedi. Dokunulmazlık oyununda belirlenen menüde yarışmacılara Yüksük çorbası, Vardabit paçası, Batırık, Etli gölevez ve Mamul verildi.
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Oldukça zor ve yetenek isteyen menünün hazırlanması için verilen süre sonunda konuklar yemeklerin tadına baktı. Stüdyoda şeflerin yaptığı oy sayımına göre dokunulmazlık oyununu 22-18 skorla Mavi takım kazandı. Böylece Mavi takım, haftayı 2-1 galip bitirdi.
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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef 2021’de dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için siyah önlüklerini giyerek tezgah başına geçti. Bireysel dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan 11 malzeme ile yaratıcı yemek hazırlamalarını istedi.
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40 dakikalık sürenin ardından kırmızı takım yarışmacıları ortaya ilginç yemekler çıkardı. Tabakların tadına bakan şefler aldıkları kararı açıkladı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in oy birliği ile bireysel dokunulmazlığı kazanan Mert oldu.