MasterChef eleme adayları belli oldu: MasterChef'te potaya kimler girdi? İşte 21 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım
MasterChef eleme adayları son bölüm sonrası belli oldu. Heyecan dolu anları ekranlara getiren MasterChef Türkiye ekibi Karaman’a konuk oldu. 21 Ekim akşamı 96. bölümü ile yayınlanan MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları yöresel yemekleri rakibinden daha iyi yapmak için şeflerin karşısında adeta zamanla yarıştı. Konuk misafirlerin oylarını kullandığı gecede MasterChef dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken bireysel dokunulmazlığın sahibi ise Eren oldu. Gecenin sonunda MasterChef eleme potasına giren 2 yarışmacının yaşadığı üzüntü ekranlara yansıdı. Peki, MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte, son bölümde yaşananlar.
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MasterChef eleme adayı kimler ve dokunulmazlık oyununu kimler kazandı sorularının yanıt bulduğu son bölümde kıyasıya mücadele yaşandı. TV8 ekranlarında yavaş yavaş finale doğru giden MasterChef Türkiye 96. bölümü ile perşembe akşamı sevenleri ile buluştu. Haftanın son dokunulmazlık oyunu sonrası mavi takım kendisini garanti altına alırken kırmızı takımdan ise Pelin ve Emre MasterChef eleme adayı olarak seçildi.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
Karaman özel çekimi ile ekranlara gelen yarışmada dokunulmazlık oyunları eleme adaylarını belirlemede etkili oldu. Bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Eren, MasterChef 5. eleme adayı olarak Pelin'in ismini verdi.
Kırmızı takımda diğer eleme adayını belirlemek için ise gecenin sonunda konsey gerçekleşti. Kırmızı takım yarışmacılarının kullandıkları oylar sonucunda en çok ismi yazılan isim Emre oldu. Böylece 21 Ekim akşamı MasterChef eleme adayları Pelin ve Emre oldu.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef 2021 yarışmacıları haftanın 3. dokunulmazlık oyunu için Karaman'a konuk oldu. Karaman'a özel yöresel yemeklerin yapıldığı oyunda şefler yarışmacılardan sülüklü çorba, gıcıdık, ilisıra dolması, göbede, guymak menüsünü hazırlamalarını istedi. Bu zorlu menünün hazırlanması için yarışmacılara tam bir saat süre verildi.
Sürenin ardından hazırlanan yemekler Karaman'daki yedi konuğa ikram edildi. Konukların tadım sonrasında verdiği oylar şefler tarafından açıklandı. Stüdyoda yapılan oy sayımı sonucunda 35 oydan 24’ünü alan mavi takımın haftanın son dokunulmazlık oyununu kazandı.
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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Rekabetin tavan yaptığı dokunulmazlık oyununun hemen ardından kırmızı takım yarışmacıları siyah önlüklerini giyerek bu kez bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Bir hafta daha yarışmada kalmak isteyen kırmızı takıma şefler Obruk Peyniri ana ürününden yaratıcı yemek yapmalarını istedi.
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40 dakika tanınan süre sonunda yarışmacıların birbirinden farklı tabaklar ortaya çıkardı. Danilo, Somer ve Mehmer Şef'in kararına göre dokunulmazlık oyunuda Eren, Burcu ve Azize başarılı bulundu. Şeflerin oy birliğine göre dokunulmazlığı Eren kazandı.