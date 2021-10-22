MasterChef eleme adayları belli oldu: MasterChef'te potaya kimler girdi? İşte 21 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER? Karaman özel çekimi ile ekranlara gelen yarışmada dokunulmazlık oyunları eleme adaylarını belirlemede etkili oldu. Bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Eren, MasterChef 5. eleme adayı olarak Pelin'in ismini verdi.



Kırmızı takımda diğer eleme adayını belirlemek için ise gecenin sonunda konsey gerçekleşti. Kırmızı takım yarışmacılarının kullandıkları oylar sonucunda en çok ismi yazılan isim Emre oldu. Böylece 21 Ekim akşamı MasterChef eleme adayları Pelin ve Emre oldu.